賴下動員令：1/3全台817個路口站出來

賴清德中常會中提到，希望剩下17天，大家要最後衝刺。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）距離2024年大選投票日，只剩下17天。民進黨候選人兼任黨主席賴清德今天在中常會提到，我們務必要在最後的衝刺階段，以活力和創意來展現出團結的氣勢。他也利用中常會的機會，向大家提出“兩項任務”，共同來努力。其中規劃，1月3日上午全台22縣市，共有817個路口，大家一起站出來。



至於為什麼會規劃817個路口，是希望取其蔡英文2020年大選拿下817萬票的意義嗎？黨內人士則說，讓大家去想像。



民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德會中談話說，選前剩下18天，未來這幾天第一項任務，是“台灣美德站出來”全體總動員活動。首先，我們要在1月3日上午7點半到8點半，在全台22縣市817個路口，大家一起站出來“美德三票護台灣”。請全體黨公職與各後援會、信賴台灣之友會，按照規劃時間、地點達成任務。



賴清德提到，第二項任務，是“台灣美德站出來”線上串聯，除了剛剛所提的1月3日早上7點半到8點半的活動之外，我們也敬邀全台民眾共同響應，無論在台灣哪一個地點，無論在世界哪一個角落，都可以舉起“美德贏台灣”、“我挺二號賴蕭配”的標語，在同一個時間拍照上傳網路社群。



賴清德指出，我們會在線上串聯記者會召開之後，開始展開這項全球串聯活動。這項任務也敬請全黨同志，全力來鼓勵社會眾人，傳達我們團結的氣勢和決心。以上兩點敬請大家共同努力來完成，謝謝大家。



中常會也通過因台東縣黨部主委簡維國因故請辭，同意責成張甲長同志暫代主任委員之職務，協助台東縣黨部黨務運作順暢，直至代理主任委員產生為止。