傅崐萁：周典論被收押　南部勢力非常憤慨

藍委傅崐萁。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月27日電（記者 方敬為）中國國民黨“立委”傅崐萁日前接任“挺侯康全台後援總會”副會長兼總幹事，今天就赴中南部助選，連跑4個縣市。針對時機點是否與國民黨屏東縣議長周典論被收押有關？傅崐萁中午到南投輔選對此表示，周議長的事件讓南部勢力非常憤慨，他到中南部助選，就是要號召選民反對綠色獨裁，共同揭竿起義，下架萬惡的民進黨。



傅崐萁擔任“挺侯康全國後援總會”副會長兼總幹事，27日到台中、南投、高雄、屏東輔選，一天內跑遍中南部主要縣市，而時間點就在周典論因涉郭台銘連署行賄遭檢調收押之後，政壇解讀，此舉在於出手穩定南部派系軍心。傅崐萁中午到南投與“立委”選將游顥車隊掃街前，對此受訪作上述表示。



傅崐萁說，其實全台力量的整合，過去一段時間，他就在持續推進當中，並非現在才開始。由於這次藍營在大選方面，起步的腳步稍微混亂，所以他很早就在推動整合，現在進入選舉倒數階段，必須持續鞏固，並設法催出所有可能的選票。完全大家同心一致。



傅崐萁表示，他的策略就是團結各個縣市對所有力量，盡可能衝高區域“立委”投票率，讓各地黨籍“立委”選將能夠順利出線，畢竟區域“立委”能夠獲得選民支持，並取得一定程度的投票率，連帶大選的投票率也會升高。



周典論被收押對國民黨南部派系的影響，傅崐萁強調，周議長的事件讓南部勢力非常憤慨，選民也極度不滿，這些都將反映到投票表現上。其實，南部鄉親對於民進黨的熱情已開始鬆動，賴清德過去在南台灣長期執政，擔任台南市長8年，可以看到台南如今的亂象，幾乎全是賴清德的代表作，台南黑金政權就來自於民進黨，賴清德就是黑金教主。



傅崐萁指出，全台灣地方政府最腐敗、官匪一家的城市，台南市無人能出其右。可以公然光天化日之下開88槍，隔一段時間再補10槍，再過一段時間還發生當街槍殺，這些歹徒之所以能夠胡作非為，當中一定有不可告人的瓜葛。他這次到中南部輔選，就是把賴清德過去在南部為非作歹的行徑公諸於世，要激起百姓憤怒的情緒，籲請南部鄉親，不要再被民進黨的話術欺騙。