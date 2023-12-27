屏東議長遭押　女兒周孟蓉憔悴現身哽咽不語

周孟蓉面容憔悴，面對記者關心詢問，哽咽到說不出話。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨屏東縣議長周典論因助鴻海創辦人郭台銘2024連署參選涉賄遭檢方羈押，國民黨新北市議長蔣根煌27日集結泛藍9位正副議長力挺，周典論女兒、國民黨中常委周孟蓉也現身。周孟蓉神情憔悴，面對記者關心詢問，哽咽到說不出話，一旁的無黨籍屏東縣副議長盧文瑞則代表回應。



屏東縣副議長盧文瑞打抱不平表示，26日凌晨6點半，檢調將近18人到周家搜索，帶走周典論與周孟蓉，這就是政治迫害的陰謀，政治干涉司法。台灣不民主，台灣人民在綠色恐怖下生活，這只會讓正副議長們更團結挺侯友宜，要民進黨下台。司法應該是公平的才對，不該是選舉奧步，他呼籲大家站出來用選票團結支持侯康配。



蔣根煌上午召開地方議會議長、副議長聲援屏東縣議長周典論記者會，出席者還包括屏東縣副議長盧文瑞、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥，周典論女兒周孟蓉也到場參與，眾人簽署聲明。



周孟蓉日前被約談後以50萬元新台幣交保。她今日戴口罩，神情憔悴，先進入蔣根煌議長室與眾多正副議長們溝通，正副議長們紛紛表達關心。眾人到會議室開記者會時，周孟蓉低調坐在記者旁，一開始還有其他媒體不知是誰，一度請她別坐那麼前面擋鏡頭。



針對記者詢問，周孟蓉低頭說，司法還在偵辦中、沒終結，她就不便評論。

