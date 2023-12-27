不滿賴營圍剿　蘇煥智PO陳年剪報轟綠騙人

有人翻出當年賴清德父親礦災剪報，上面寫得清清楚楚的，賴清德老家地址是中福路31號之2，而非現在的84號。（蘇煥智臉書） 中評社台北12月27日電／台灣維新創黨人、前台南縣長蘇煥智近期為“賴皮寮”爭議槓上民進黨2024候選人賴清德。他爆料，曾去過民進黨2024候選人賴清德老家，但並非是現在的地址，引來綠營圍剿。蘇煥智27日再曬出一張當年賴清德父親遇礦災的報導，上面明確記載，賴老家是中福路31號之2，而非現在的84號。



蘇煥智27日在臉書表示，昨天有人翻出當年賴清德父親礦坑事故的剪報，上面寫得清清楚楚的，賴清德老家的地址是“中福路31號之2”；而不是現在大家在講的84號的違建。看到曾經支持的民進黨及同志，為了選舉只想用謊言欺騙人民，實在無比痛心。



蘇煥智說，相信很多朋友昨天都在許多媒體上看到他指責賴清德說謊的報導。在粉專有許多人跑來謾駡外，私訊來駡的人也不少，還有打電話到他辦公室辱罵的人也很多。如果他是一個為了利益和權力的人，那麼應該會留在民進黨裡當官，選擇當一個鄉愿，不敢講真話的人！但這樣就喪失民主運動的初衷，所以他寧願選擇講真話。



蘇煥智指出，其實賴清德萬里違建的新聞出來時，他也以為是鄉下老房子是否涉及違建的問題，所以並沒有特別關心。直到台灣民眾黨黃國昌以航照圖証實1995年到2002年，中福84號土地上並無建物，而是2003年以後才新建的違章建築，他才注意到問題的嚴重性。蘇預期這個問題如果賴清德陣營不坦然面對，選舉可能產生變數。