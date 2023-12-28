謝典林：為輪替、和平挺侯　但要更貼近民意

彰化縣議長謝典林接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月28日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，過去力挺鴻海創辦人郭台銘的無黨籍彰化縣議長謝典林，在郭退選後，日前已表態支持中國國民黨2024候選人侯友宜、趙少康。謝典林接受中評社訪問表示，他一直都是以政黨輪替為最大目標，選擇比較有可能贏過民進黨的候選人，也是為了兩岸和平著想，不過他也建議侯友宜要拋開過去警察公務員那套邏輯，要更貼近民意。



現年44歲的謝典林，出生於彰化，美國加利福尼亞多明尼克大學管理學碩士，連任5屆彰化縣第七選區議員及5連霸議長，2009年以30歲之姿成為當時全台最年輕議長。現任“中華民國”籃球協會理事長、全台地方議會正副議長聯誼會副會長，曾是國民黨籍。出身彰化地方望族，祖父謝言信、母親鄭汝芬、姊姊謝衣鳳都任職過“立委”。



對於侯康配緊追民進黨候選人賴清德、蕭美琴，謝典林表示，盡人事聽天命，當然在民調看起來比較接近了，因此他也支持侯康配，其實今年一整年，不管他是支持哪位2024候選人，他想做的都是以政黨輪替為最大目標，侯康配如今聲勢追上，他就支持，這是對“民主國家”最好的方向，有正常的政黨輪替，舞弊才會少。



謝典林說，雖然先前是侯、賴、郭、台灣民眾黨柯文哲等4組候選人，現在變成3組，但整個政黨輪替的大氛圍還在，當然地方上也是有各自想支持的候選人，比如有堅定挺柯的，就不一定聽得進去他說得要政黨輪替，應選擇比較有可能當選的候選人，把現在的民進黨政府換掉，那他認為侯康配是最有可能。



柯文哲是否有爭取支持？謝典林僅說，他“總統”票投給侯康配，政黨票是投給民眾黨，希望“立法院”三黨不過半，這可能對民眾來說是最有利的監督制衡，他不是以國民黨為出發點，而是以全民利益為出發。

