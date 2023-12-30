中評觀察：提升網絡安全 鞏固數據安全屏障

“網絡安全技術論壇2023”（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月30日電（記者 段曉魯）日前，香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室聯同香港互聯網註冊管理有限公司舉辦“網絡安全技術論壇2023”，加強香港關鍵基礎設施的網絡安全，同時向社會各界和相關部門推廣安全網絡意識。筆者認為，網絡安全離不開社會大眾，特區政府在教育推廣方面應持續不斷得做下去，提高社會整體，包括公私營機構對資訊保安和數據安全的認知，提升他們對網絡保安威脅防禦和應對網絡安全事故的能力，鞏固數據安全屏障。



創新科技及工業局局長孫東致開幕辭時說，創新科技及工業局剛在上星期公布了《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，循五大範疇，包括加強網絡安全保護，提出合共18項具體行動措施，以期更好統籌發展與安全，支持香港創新科技、數字經濟和智慧城市的發展。



孫東稱，國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，網絡安全是確保此目標得以實現的關鍵。他鼓勵公私營機構共同建立強大的網絡安全防線，完善企業的保安策略和流程，亦應加強對網絡安全的投入和支持，提升防禦網絡保安威脅和應對網絡安全事故的能力。



隨著全球數字化趨勢的加速，香港特區政府積極建設智慧城市並提出《香港創新科技發展藍圖》以推進數字經濟和智慧城市的發展。在智慧城市發展中，網絡安全起著重要的基石作用，無論是企業的運營還是市民的生活，都與網絡息息相關。全球網絡攻擊的風險不斷增加，攻擊手法也變得越來越多樣化，攻擊頻率和嚴重性都有所上升，因此社會對網絡安全的重視程度也在提高。



香港面臨著不斷增加的網絡攻擊風險，各機構和中小企業都需要提高警覺並加強網絡防禦能力。因此，鞏固數據安全屏障免受攻擊是網絡安全的重中之重。近日來，香港網絡安全問題頻頻發展，從數碼港及消費者委員會的電腦系統被黑客入侵，到電子選民登記冊系統故障，再到JEPX事件，都暴露出香港網絡安全的漏洞。



筆者認為，特區政府需制訂清晰的資訊科技保安政策、標準、指引、程序及相關實務指引，相關部門要不定期的對網絡信息安全進行突擊檢查，確保相關政策及指引的落實。指定指引過程中，應建議各相關機構定時自行檢查其網絡安全問題，排除潛在的風險。此外，要鼓勵各機構對數據系統進行升級，包括購買新的硬體設備、優化軟體程序等。考量到成本問題，特區政府對於資金不足的網絡機構可以提供免息貸款或資金資助，亦可以派出相關專業人士對機構進行指導工作。



網絡安全離不開社會大眾，衹有社會大眾齊心努力，香港才能打造一個安全穩定的智慧性城市。