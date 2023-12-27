高雄行動中常會　朱立倫籲團結挺侯康一定贏

國民黨在高雄召開“行動中常會”，黨主席朱立倫呼籲大家要團結一致。（照:國民黨提供） 中評社高雄12月27日電／中國國民黨今日在高雄召開“行動中常會”，黨主席朱立倫呼籲大家堅定意志，力挺侯友宜、趙少康，也支持國民黨提名的八位高雄“立委”候選人以及全台不分區“立委”候選人，支持9號中國國民黨。他強調，這場選戰不是為個人、不是為國民黨，是為了台灣、為了下一代，大家放下個人的恩怨，團結一致，最後一定會勝利成功。



國民黨新聞稿指出，今日高雄行動中常會，黨主席朱立倫、副主席夏立言、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、文傳會主委林寬裕、行管會主委邱大展、高雄市黨部主委黃昭順、多名高雄市“立委”候選人、議員與中常委等皆出席，朱立倫到現場後親自握了出席者的每一雙手，展現從高雄出發奮力一博，讓高雄大翻新、台灣換新衫的決心。



朱立倫致詞時表示，今年第一次的行動中常會，也是在選前最關鍵的時刻，特別到高雄，一方面表達國民黨中央對於高雄的支持、對於高雄的重視，同時對於在高雄最辛苦選區的八位“立委”提名同志，給予全力支持。



朱立倫指出，再過16天，是台灣最關鍵的時刻，2024年1月13日，我們要迎接而來的就是政黨輪替，要迎接而來的就是要能下架民進黨，讓全民夠過好日子，這是我們力拚到底的決心，也是一定要完成的目標。從11月24日侯友誼、趙少康，侯康配正式成型之後，經過這一個多月，大家非常團結、辛苦與努力，過程中，從南到北、從東到西、從本島到離島，我們舉辦目前已經舉辦超過十場的大型造勢活動，各地的中小型的各種團結活動非常多，過程中大家衹有一個目標，就是為了政黨輪替，國民黨一定要團結，沒有任何自我，沒有任何小我，衹有大我，大我是誰？不是衹有國民黨，是為了台灣，為了“中華民國”，我們一定要贏。



朱立倫表示，侯友宜與趙少康非常努力與辛苦。他形容，到了第九局前，我們民調幾乎都是平手，然後進入第九局最關鍵的時刻，民進黨非常緊張，所以一定使出奧步，就是抹紅與抹黑。



朱立倫指出，第一個被抹紅的就是夏立言副主席，去年夏副主席到大陸訪問，民進黨抹紅說他去投共，這次為了各地台商會的交接包括成都、南昌、九江、廈門、廣州、重慶等，都是在大陸打拚的台商團體交接活動，國民黨當然要去關心，民進黨不但不關心，從頭到尾抹紅到底。朱指出，那幾台電視台，每天罵夏立言，即便夏上週回到台灣還在罵，真的無所不用其極！