國台辦：《中國台灣研究》利於爭取國際支持

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 國台辦於12月27日舉行例行新聞發布會，圖為發布會現場（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，中國社科院台研所在權威學術期刊《台灣研究》基礎上，推出英文學術期刊《中國台灣研究》。相信，英文期刊的推出，有利於向國際社會更全面、準確、清晰闡釋中國政府的對台政策，也有利於國際社會更加瞭解台灣問題的由來、現狀，更加理解、瞭解中國政府的對台政策，更加積極理解和支持中國政府、中國人民解決台灣問題、完成國家統一的正義事業。



有記者提問說，我們注意到中國社科院台灣研究所主辦的《中國台灣研究》近日正式創刊，這是大陸首份涉台的英文學術期刊。請問發言人對這份期刊有沒有相關瞭解？對它的意義有什麼評價？



陳斌華表示，對於台灣問題的歷史經緯、法理事實，國際社會尤其是許多外國民眾瞭解得還很不夠，甚至存在一些錯誤認知。鑒於此，中國社科院台研所在權威學術期刊《台灣研究》基礎上，推出英文學術期刊《中國台灣研究》。我相信，英文期刊的推出，有利於我們用英語向國際社會更全面、準確、清晰闡釋中國政府的對台政策，也有利於國際社會更加瞭解台灣問題的由來、現狀，更加理解、瞭解中國政府的對台政策，更加積極理解和支持中國政府、中國人民解決台灣問題、完成國家統一的正義事業。