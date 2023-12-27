約旦外交大臣在埃及談加沙局勢

中評社香港12月27日電／約旦和埃及討論了加沙地帶的事態發展和停火努力，以色列已連續82天對加沙地帶發動襲擊。



TRT消息，據約旦外交部書面聲明，在官方接觸範圍內前往埃及的約旦外交大臣薩法迪在首都開羅會見了埃及外長薩米赫·舒克里。 針對加沙地帶的事態發展，部長們評估了兩個兄弟國家為確保停火而進行的磋商和協調進程。



兩位討論了向巴勒斯坦人民提供國際保護以及提供充足、緊急和可持續的人道主義援助問題。



部長們強調需要確保停火並執行聯合國安理會（UNSC）於12月22日通過的關於向加沙地帶提供人道主義援助的第2720號決議。



部長們強調，加強在共同重要問題上的共同合作與協調以及解決地區危機的努力是兩國的共同願望，並指出擴大兩國經貿關係非常重要。



哈馬斯的武裝派別卡薩姆旅於 10 月 7 日對以色列發動全面襲擊，理由是“對持續侵犯巴勒斯坦人和神聖價值觀，特別是阿克薩清真寺的行為做出回應”。



以色列宣布，10月7日的襲擊造成1200名以色列人死亡、5132人受傷。



在以色列對加沙地帶的襲擊中，20915名巴勒斯坦人死亡，54918人受傷，其中包括至少8500名兒童和6300名婦女。 據報導，數千人在廢墟下死亡之際，人們避難的醫院和教育機構遭到襲擊，民用基礎設施遭到破壞。



以色列軍隊宣布，自10月7日開始襲擊加沙地帶以來，其已有495名士兵喪生，其中161人是在陸路入侵過程中喪生。