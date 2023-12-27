嘉義“超胸議員”改名了　16字改成顏翎熹

嘉義市議員“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”在臉書發文表示，已經改回原本的名字“顏翎熹”。(照:顏翎熹臉書) 中評社嘉義12月27日電／模特兒、網紅出身的無黨籍嘉義市議員“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”昨日表示，很討厭被叫作田議員或被簡稱為田慎節，已經改回原本的名字“顏翎熹”。但她強調，雖然換了名字，但心中想推動的理念依舊不變。



去年當選的顏翎熹曾表示，創立“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”這個名字，主要是希望大家能關注包括“嘉義市性專區設立”、“廟口酬神脫衣舞無罪化，並列為傳統保護文化”等議題，名字中的“田慎節”3字則是希望社會大眾能更關注性侵議題。



顏翎熹26日在臉書發文表示，去年2022年的12月25日，是她成為議員的第一天，宣誓就職的日子。她感謝在工作上給予她建議與支持的夥伴及投票給她機會的人。顏翎熹提到，她的出現，代表著想要改變的人們，而支持性專區是其政見之一，很高興在今年2023年底提出的性專區評估提案，市府已經在著手進行相關的局處會議討論。



顏翎熹進一步提到，當她改名為“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”後，很討厭被叫作田議員或是被簡稱為田慎節，因當初起心動念參選的原因，有部分是覺得這樣的惡行實在罪不可赦，“田慎節，也代表著台灣性教育與情感教育的失敗；不懂得尊重，進而以錯誤的方式對待他人，最終釀成悲劇”。



顏翎熹透露，上任時曾經拜訪過市長，提出想以學齡為分界，進行額外的性教育，並認為性教育並不僅僅衹有生理構造，更囊括了情感教育與自我認識。她表示，明年想在嘉義推動情感教育繪本的親子導讀活動，邀請父母和孩子一起閱讀，一起成長；唯有父母和孩子一起改變，才能真正的共同向前邁進，也想推動成人的性教育講座“田盛節”，邀集相關專業講師，增進參與者們的性愛知識。



最後，顏翎熹強調，市議員就職滿一年，“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”這個名字畢業了，雖然改回原本的名字，但心中想推動的理念依舊不變，期盼未來仍然能站在一起，有更多共同理解的人們加入。