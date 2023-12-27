韓國涉毒演員李善均被發現死於車內

中評社香港12月27日電／韓聯社報導，因涉嫌吸毒而接受警方調查的演員李善均（48歲）27日在首爾鐘路區的一處公園被發現死於車內。



據韓國警方27日消息，當天上午10時12分許，李善均經紀人報警稱（李善均）留下類似遺書的字條後駕車離家，截至前一天仍能與他取得聯繫。據悉，經紀人在聯繫不到李善均後前往其位於江南區清潭洞的住所，隨後向警方報案。



警方出動後，于10時30分許在首爾鐘路區一處公園附近發現了一名男性的車輛，車內該人已失去意識，警方還在副駕座上發現了蜂窩煤。經警方確認，該男性正是李善均。消防部門人員表示，發現當時確認他已經身亡，因此沒有將其送往醫院。李善均的遺體被送至首爾大學醫院。



李善均其間涉嫌吸毒而接受警方調查。今年10月，仁川警察廳毒品犯罪偵查科以涉嫌違反《關於管理毒品類的法律》的罪名對李善均進行立案調查。具體指控包括吸食大麻等毒品。之後，李善均到案接受調查，並對牽涉不光彩事情給大家帶來失望真誠道歉，表示將認真接受調查。



本月23日，李善均第三次到案，通宵達旦接受了長達19小時的調查。26日，李善均通過律師向仁川警察廳毒品犯罪偵查科提交意見書，請求警方對自己和涉案夜店公關A某進行測謊，以判斷各方供述的可信度。李善均此前以被夜店公關A某等勒索3.5億韓元（約合人民幣193萬元）為由，起訴A某等人恐嚇勒索。李善均還在第二次調查中表示，自己被A某欺騙，在不知情的情況下吸食了毒品。



李善均畢業于韓國藝術綜合學校，2001年出演音樂劇《ROCKY HORROR SHOW》出道，之後參演了《Pasta》《我的大叔》《火車》《走到盡頭》等多部影視劇，還出演了榮獲戛納金棕櫚獎的電影作品《寄生蟲》，在海內外均頗有人氣。