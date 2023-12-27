打夫人牌！賴太吳玫如現身競選影片溫情推薦

民進黨2024候選人賴清德夫人吳玫如，拍攝一支競選廣告推薦賴，認為賴是可照顧好台灣的人。（截自賴清德競選影片畫面） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）選戰進入倒數17天，民進黨2024候選人賴清德與中國國民黨候選人侯友宜巧妙的今天都打出“夫人牌”。侯友宜夫人任美鈴今天寫了一封公開信處理文化大學宿舍凱旋苑。賴清德夫人吳玫如也拍攝一支競選廣告推薦賴，認為賴是可照顧好台灣的人。媒體詢問賴陣營打出夫人牌是為選情衝刺嗎？賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，選戰節奏都是按部就班，我們都有說服過程，按照宣傳節奏為大家做曝光。



賴清德競選總部發言人郭雅慧、導演楊力州下午共同召開“照顧台灣的人”影片公布記者會。



這個影片主要是由賴清德夫人吳玫如的角度講述賴清德，認為賴是一個值得信賴的人。她還調侃說，賴講笑話10個當中，衹有2個好笑。導演問她，賴從政以後很少時間陪她嗎？吳枚如說，賴清德是大家的。



吳玫如平常不太公開露臉，行事低調。上次與賴請德公開露臉是2020年5月20日就職典禮。



郭雅慧說，賴清德很尊重太太，一開始雖然規劃有這支影片，但會不會拍要尊重夫人，非常佩服導演可以說服夫人拍攝這支影片。



媒體詢問吳玫如願意拍攝這支影片是因為擔心選情嗎？楊力州表示，吳玫如對於選舉非常有信心，她只是覺得重要時刻，能出面說服民眾是好的。



賴清德在臉書放上這影片並提到，為了尊重家人的意願，從政以後，他儘量減少談論家人或讓他們露面。但他知道，家人其實一樣牽掛著他，尤其是他的太太。她很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎他的意料。



賴清德說，跟很多的政治人物一樣，只要踏入政治服務的工作，無論性別，都經常因為繁忙的公務，而無法經常陪伴在家人的身旁。在他們的家中，是太太承擔起無數角色守護一個家。



賴清德在臉書表示，在追求政治理想的路途上，他非常感謝家人，特別是太太，理解他為社會服務的選擇、支持他為國家打拚的決心。他會更用心、更努力的，建設一個更好的“國家”，繼續做對的事情，做一個讓台灣社會、“國家”人民信賴的人。