蕭美琴台東輔選賴坤成　讚是東台灣開拓者

蕭美琴與民進黨台東市選將賴坤城。（照:民進黨提供） 中評社台東12月27日電／民進黨2024大選副手候選人蕭美琴今天上午首先抵達台東區域“立委”候選人賴坤成競選總部，與競總幹部及黨公職見面，並出席“蕭賴合體，台東大進擊”記者會活動，替賴坤成站台拉票，蕭美琴與賴坤成互贈彼此好彩頭與貓狗領帶，希望正副“總統”、“立委”都能高票當選；“國策顧問”暨競總主委張甲長、台東縣前縣長陳建年、全民信賴台灣之友會會長余文儀、“行政院”東部聯合服務中心執行長洪宗楷等多位地方黨公職踴躍出席，給予“花蓮戰貓”、“台東霸告”最大支持。



接著，蕭美琴出席婦女青年見面會、卑南後援會見面會、以及縱谷鄉鎮後援會見面會，與台東鄉親互動合照，努力為賴坤成拉票；“國策顧問”暨競總主委張甲長、賴坤成卑南鄉後援會會長劉世忠、文衡殿副主委楊慶聰、“行政院”東部服務中心副執行長許文獻、池上後援會長林金樺、玉清宮主委謝美國、總幹事林煥恭等，亦分別出席見面會活動。



蕭美琴表示，賴坤成曾是他的“小助理”，結識已逾二十年，在民主運動還在萌芽尚未成熟時期、力量渺小階段，賴坤成是民進黨在東台灣最早當選民意代表的開拓者，在曾是民主沙漠的東台灣，讓其他對台灣民主自由有嚮往、對土地有情感、對地方有願景的政治工作者，也因為他這幾十年的投入，有逐步發芽的機會，其中包含我自己。賴坤成就是堅持站在民主價值、進步力量的最前線，是東部民主的老功臣。



蕭美琴提到，賴坤成有著獨一無二的特色，就是“賴著不走的精神”，為了做到對所有鄉親的承諾以及爭取建設計劃和經費，沒有達成目標絕對不走，這也就是台東精神，除了有著堅毅的精神外，也具有創新創意的願景，他說要將台東成為南島文化的核心首都，這些願景不是口說無憑，他多次帶著文化界人士赴南太地區、關島、帛琉等地進行考察交流，將台東既有的多元文化為基礎，作為向世界接軌的道路。