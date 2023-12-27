美國研究：“互動”屏幕時間影響青少年睡眠

中評社香港12月27日電／眾所周知，過多的屏幕時間會影響睡眠。美國一項最新研究發現，與看電視這類被動屏幕時間相比，在線聊天和玩電子遊戲等互動屏幕時間對青少年睡眠延遲和睡眠時長的影響尤其大。



新華社報導，美國賓夕法尼亞州立大學研究人員日前在國際期刊《青少年健康雜誌》上發表論文說，對於15歲的青少年來說，睡前一小時使用屏幕與好友互動或者玩電子遊戲，會導致他們比沒有睡前互動屏幕時間的情況要多花約30分鐘才能入睡。



此外，研究人員還發現，不僅睡前的互動屏幕時間會對青少年睡眠產生影響，他們在白天的互動屏幕時間長度也會影響到夜晚的睡眠。



研究團隊通過問卷調查追蹤了475名青少年白天的屏幕使用活動，包括收發電子郵件、發短信、使用社交媒體、玩電子遊戲以及看電視、在線看視頻等。研究人員通過讓這些青少年佩戴手腕測量儀器，來監測他們的活動或睡眠情況。



相關活動數據顯示，在睡前一小時，77%青少年的屏幕活動包括使用互動媒體(短信、遊戲等)，69%青少年的活動包括看電視或電影。他們每晚的睡眠時間平均為7.8小時。



研究發現，互動屏幕時間比被動觀看屏幕更不利於睡眠。在白天，青少年用於發信息或玩遊戲的時間每超出其通常使用時長一個小時，就對應約10分鐘的睡眠延遲。如果這些互動屏幕活動發生在睡前一小時之內，他們平均會晚入睡約30分鐘。



研究人員說，對於父母來說，如何幫助青少年管理屏幕時間是一個棘手的問題。“不過，如果父母真的關心青少年健康，或許應該重點考慮限制更多的互動屏幕時間，特別是在睡前一小時。”