陳宏欽：打造高新特色產業園區為第五張名片

東莞台協會長陳宏欽（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月29日電（記者 陸文煜）今年既是莞台融合發展35週年，也是東莞台商投資企業協會（下稱“東莞台協”）成立30週年。東莞台協會長陳宏欽日前接受中評青年東莞訪問團採訪，介紹東莞台商特色高新技術產業園區的建設規劃，以及如何協助台商台企轉型升級、助力莞台融合發展。



陳宏欽表示，未來建議在東莞成立“海峽兩岸國際創新研究中心”，促進兩岸科研機構和企業共同展開跨領域、跨地界的合作，他同時透露正在推動建設“東莞台商特色高新技術產業園區”，以滿足廣大中小型台資企業增資擴產的需求，並將其打造為東莞台協的“第五張名片”。此外，陳宏欽還介紹了東莞台協參與和組織大陸社會公益活動、幫扶台商台企轉型升級、配合東莞產業發展規劃的經驗和成果。



陳宏欽表示，自己上任以來和協會幹部到各個會員企業進行了深入調研，發現很多台企有增資擴產的需要，但鑒於東莞土地資源比較緊張，為讓在莞台商企業能扎根東莞、深耕東莞，東莞協會提出支持打造“莞台高新特色產業園區”，以低成本拓空間支持台資企業在莞發展，制定園區專項政策吸引更多台資企業投資東莞。



陳宏欽指出，此案重點在於解決中小型企業的發展難題。中小型企業是產業的頂梁柱，一個整體產品由各項零部件組成，這其中涉及無數中小企業組成完整的產業鏈。東莞有3800家左右的台商，其中有非常多年營收體量在2億元到5億元的中小企業，不少還是技術型企業。他們可能會遇到租的或買的廠房面積不夠、申購土地非常困難的問題，我們需要幫助他們繼續在莞發展、做大做強。

