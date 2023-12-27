誣指凱旋苑坑殺學生　侯友宜告賴清德等5人

侯友宜競辦副執行長謝政達與律師葉慶元對賴清德等人提告。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北12月27日電／侯友宜競選辦公室指民進黨27日質疑凱旋苑的記者會以及前“立委”段宜康臉書發文，內容完全不實，嚴重抹黑，27日下午對民進黨“立委”吳思瑤、林楚茵、前議員何博文、前“立委”段宜康提出違反“選罷法”，意圖使人不當選及誹謗之告訴。對於民進黨主席賴清德、秘書長許立明放任黨籍民代惡意造謠，提出不實指控，也對賴清德、許立明提出違反選罷法告訴。



侯友宜競辦表示，根據掌握的資料，民進黨將補助各地方縣市黨部、縣市競總、“立委”候選人團隊、縣市議員，設置不實看板攻擊侯友宜，若真有如此骯髒奧步，我們也會一併蒐證提告，看到一面看板就告一次，不只是出資的提告，設立者我們也會提告。



侯競辦也呼籲其他政治人物或名嘴負起社會責任，之後若再有不實或造假言論，傷害侯友宜及其家人聲譽，我們絕不姑息，一定都會提告。



針對外界質疑，今天早上侯競辦執行長金溥聰、侯競辦副執行長謝政達及代表侯太太的律師陳佳瑤都出面澄清，並備妥相關證據一一駁斥綠營不實指控，同時指出民進黨為了賴清德萬里的違建不斷的說謊，刻意抹黑侯友宜，替賴清德轉移外界批判的焦點。



針對林楚茵指，每年租金收入至少2000萬的侯家。侯競辦表示，這完全不是事實，大群管時期與文大簽約金1500萬，凱旋苑與新壽簽約金只有1150萬，繳稅之後，收入700多萬，何來的2000萬。



而民進黨的競選廣告更是惡劣，說侯友宜提出私校補助5萬學雜費，一方面調漲租金，一邊拿政府補助、一邊賺學生租金。事實是，租金完全沒有調漲，民進黨拿我們對學生居住正義的政策做不實連結，如此惡質抹黑的文宣，競辦一定會告到底。

