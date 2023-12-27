趙少康諷賴　蔣經國是反對台灣地位未定論

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德昨日政見會大打蔣經國牌，中國國民黨2024副手候選人趙少康今日受訪表示，賴清德斷章取義，蔣那篇文告重點有兩個，一個是要用三民主義來“重建中國”，另一個是反對台灣地位未定論，賴是否同意蔣經國的看法？台灣地位其實早就定了，是屬於“中華民國”的。



趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由被視為偏綠的義美總經理高志明親自接待，爭取連任的國民黨桃園市第五選區“立委”呂玉玲陪同。



趙少康指出，賴清德打蔣經國牌實在很好笑，賴引用蔣經國在1977年5月3日的講法，說沒有台灣問題，衹有中國問題，但若分成幾個層面來看的，那個時候是台灣強，中國弱，其實台灣那時候外匯存底很多，經濟很好，軍事各方面也都還不錯，但是台灣從民選“總統”到現在為止，3個“總統”共24年，24年來民進黨執政了16年，現在卻剛好顛倒了，變成大陸強，已非吳下阿蒙，但台灣呢？台灣給民進黨執政了16年，陳水扁8年、蔡英文8年，但台灣現在有比較強嗎？這是台灣自己應該要檢討的。



趙少康強調，他把蔣經國那篇文告仔細看完了，蔣經國那篇的重點其實衹有兩個，第一個就是要用三民主義來“重建中國”，但賴清德同意嗎？第二個是蔣經國在那篇聲明裡面特別強調，反對台灣地位未定論，那賴是否支持蔣經國反對台灣地位未定論，也就是台灣地位其實早就定了，是屬於“中華民國”的，他想問賴清德同不同意？

