巴勒斯坦阿巴斯政府不會接受任何分裂加沙決定

中評社香港12月27日電／巴勒斯坦駐俄羅斯大使阿卜杜勒·哈菲茲·諾法爾向俄羅斯衛星通訊社表示，巴勒斯坦領導人馬哈茂德·阿巴斯的政府不會就加沙地帶的分離做出任何決定。



諾法爾說：“以總統阿巴斯閣下為首的巴勒斯坦領導層絕對不會接受任何有關加沙地帶從巴勒斯坦國分裂出去的決定。沒有加沙地帶，就不可能有巴勒斯坦國，除了巴勒斯坦人民之外，沒有人能夠決定加沙地帶的命運。”



《華盛頓郵報》援引消息人士的話報導稱，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡正在推動以色列無限期佔領加沙地帶的想法。該報援引白宮高級官員的話報導稱，美國總統喬·拜登政府目前的目標是說服以色列接受巴勒斯坦權力機構在當前衝突結束後返回加沙地帶。



內塔尼亞胡此前表示，消滅哈馬斯後，以色列將在加沙地帶建立安全監控，包括實現該飛地的去軍事化。他還指出，他不會允許加沙地帶由哈馬斯或法塔赫統治，變成“哈馬斯坦”或“法塔斯坦”。



巴勒斯坦駐俄羅斯大使阿卜杜勒哈菲茲∙諾法爾向俄羅斯衛星通訊社表示，儘管與哈馬斯存在分歧，但巴勒斯坦依然希望團結起來並進行議會和總統選舉。



諾法爾稱：“至於哈馬斯，儘管與這一運動存在政治分歧，但他們也是巴勒斯坦人民的一部分。我們期望是為了在巴勒斯坦人民唯一合法代表——巴勒斯坦解放組織政治綱領的基礎上團結民眾，進行議會和總統選舉，為啟動全面政治進程進行籌備工作，引導我們享有合法的國家權利，實現我們合法的國家夙願。”