美國會介入台灣作戰指揮？邱世卿曝觀察指標

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月28日電（記者 方敬為）白宮簽署2024年度“國防授權法案”（NDAA），當中包括“為台灣軍隊建立全面培訓計劃”，受到關注，更引發美國介入台灣作戰指揮的疑慮。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美台軍事協訓行之有年，是公開的秘密，現階段來看，未達到美國介入作戰指揮的程度。假設未來美國協訓規模上升至參謀軍官階層，就相對需要注意。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發以及暨南國際大學兵棋課程兼任講師，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國總統拜登22日簽署2024計年度國防授權法案（NDAA），將為美軍官兵加薪、抗俄援烏、支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），並要求依台灣增強韌性法案擴大美台軍事合作，為台灣軍隊建立全面培訓計劃。中國外交部發言人毛寧對此批評美“國防授權法”干涉中國內政，美對台軍事支持，違反一個中國原則和中美三個聯合公報。



邱世卿表示，台灣與美國在軍事上相互合作，甚至是軍事協訓，其實已行之有年，若以目前的規模來看，他不認為美國有打算全面接管台灣的防禦乃至於作戰指揮。



他提到，美軍要在分本土區域加入作戰，前提是必須要在美軍自己的指揮管制系統之下才能夠執行。美國援助烏克蘭戰爭就可以看到，美軍要求烏克蘭一部分的戰術與情報指揮系統必須要與北約及美軍嫁接，美國才敢放心把武器、裝備、人員投入到作戰區域。



同理，邱世卿說，面對台海可能發生衝突的狀況，美軍已在台灣設置好能夠對接的系統，也就是Link-16通訊終端，該套迅安系統是美軍應對台海可能發生衝突最基本的通訊手段，美國必須要透過通訊手段來獲得情報，甚至與台灣互相分享情報。因此，美國介入台海衝突的先決條件已存在，但由於美台軍事協訓的規模仍屬於基層，所以他認為，美國目前仍扮演“顧問”角色，畢竟美方未必有意願淌渾水。

