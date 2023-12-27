拜會親綠義美總座拔樁？趙少康：只是老同學

趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由義美總經理高志明親自接待。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今日到桃園市龍潭區參訪義美食品公司，由義美總經理高志明親自接待，因義美過去被認為立場親綠，外界解讀頗有拔樁的意味。但趙少康受訪時否認表示，兩人只是老同學，這次特別到義美公司請教與學習，對未來食品安全與新能源，怎麼達到2050年淨零的目標。



趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由義美總經理高志明親自接待，爭取連任的國民黨桃園市第五選區“立委”呂玉玲陪同。趙在參訪前接受媒體聯訪時，對媒體詢問因義美過去被認為立場親綠，此次到義美參訪，並由高志明親自接待，是否有拔樁意味？



趙少康否認表示，他跟義美總經理高志明是大學同學，高是台大農工系比他高一屆的學長，兩人還一起就修過同樣的科目，當時他成立飛碟電台剛開始很擔心沒廣告，所以他第一個就打電話給高，高馬上就來下廣告，他一直很感念高。



趙少康指出，後來每次“國家”有什麼發展的時候，高志明都會送義美泡芙給大家吃，他也盛讚高不但在食品、生技與能源等各方面，都下了很多功夫，也多元化與多角化經營，所以他今天才特別到義美公司請教高，對未來食品安全和新能源，怎麼達到2050年淨零的目標，特別來跟高請教和學習。



媒體詢問，義美總經理高志明特別親自接待，是否是高對“侯康配”的表態？



趙少康也否認說，兩人就是老同學相見，同學相見本來就很親切，兩人已經同學五十年了。



媒體詢問，對過去在美豬議題時，跟高志明意見相左的看法？



趙少康認為，意見相左本來就很正常的事情，也沒有什麼奇怪的，每個人對事情有不同的看法。其實他當時也沒有反對美豬，只是覺得萊豬應該要標示清楚，這樣才不會劣豬驅逐良豬，現在果然被他說中了，美豬進口反而減少，而且都不知道進到哪裡去？若將來能標示清楚，哪個是美豬？哪個不是？哪個是萊豬？哪個不是？但不是萊豬的美豬一定還是很受大家歡迎，現在搞得大家都分不清楚，反而不敢食用，這樣對美豬來講也不公平，很可惜。