萬里賴皮寮、台南毒爐渣　侯辦促賴別閃躲

國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰今日表示，競辦今日記者會已經公開、透明澄清外界對凱旋苑的一切謠言，包括公開與新壽公司簽定的租金、當年與文大的合約內容及稅金。賴競總發言人郭雅慧卻刻意選擇視而不見萬里賴皮寮、台南毒爐渣兩大爭議，為了轉移賴清德的違建焦點，持續硬拗、抹黑。



陳柏翰指出，賴清德的違建爭議仍在，請賴清德不要閃躲，好好回應外界的三問：



一、賴清德在“立委”任內的財產申報，對萬里老宅，為何衹有申報土地，沒有申報建物？並在台南市長就職前將房子轉移給其子，是不是企圖規避申報？



二、賴清德卻聲稱有繳過稅，但卻查無稅籍資料，那就請賴清德提出證據，繳了多少稅？



三、賴清德稱礦區房屋在區域計劃法通過後就禁限建，當地鄉親長期受害，那為何在“立委”、“行政院長”任內，完全沒有任何作為？



陳柏翰表示，對於昨天代台南市民向賴清德提出的毒爐渣案三問，依然持續龜隱，也請賴清德正面回應，包括：



一、郭再欽所擁有的“立德鑫”，不到兩年無縫接軌“明祥馨”的毒爐渣事業，其再利用執照，是不是賴清德任內、擔任“行政院長”之前所核發？



二、依據修法前的《廢棄物清理法》，其行為最高可處以最高30萬元（新台幣）的罰鍰，但為何賴清德的環保局會處以最低罰的6000元？



三、2016年的賴清德環保局到底查了什麼？為什麼不敢向下開挖、擴大清查？這不是包庇什麼是包庇？