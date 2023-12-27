趙少康：佩服侯大嫂決斷　不像賴要哭五次

趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由被視為偏綠的義美總經理高志明親自接待。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨2024候選人侯友宜妻子名下“凱旋苑”出租公寓遭民進黨猛攻，副手候選人趙少康今日受訪表示，他很佩服侯大嫂反應迅速，該斷則斷，該捨則捨，不像賴清德的賴皮寮到現在也不捐，這樣的猶豫不決與拖拖拉拉，還哭了五次，如果哪一天兩岸發生緊張的情勢，或是台灣發生什麼緊急的重大事件，他不知道賴有什麼資格或能力來處理這樣的事情，他真的替“國家”感到非常擔心。



趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由被視為偏綠的義美總經理高志明親自接待，爭取連任的國民黨桃園市第五選區“立委”呂玉玲陪同。



媒體詢問，針對國民黨2024候選人侯友宜妻子名下的“凱旋苑”要規劃為社宅，是否擔心民進黨仍繼續攻擊侯？



趙少康笑說，乾脆把民進黨黨部拿出來做社宅算了，還要怎樣呢？人家自己私有的財產，本來是岳父留給自己女兒和孫女的，現在被攻擊，然後把它捐出來做社宅或青年住宅，就他瞭解，其實“凱旋苑”還有50幾間空房，但在合約還沒到期以前，還願意把價錢降低到跟一般社宅差不多，這已經仁至義盡了，該做的都做了。



趙少康指出，實際上文化大學最近招生也減少了很多，所以其實附近房子的學生宿舍壓力跟以前比已經小很多了，而且這個房子現在也不是文化大學的宿舍，已經變成社會人士和各方面的人都可以住，他也看了文化大學的宿舍做比較，這樣價錢補貼以後，其實比很多現在的宿舍價錢都還低，他也很佩服侯大嫂反應的迅速，及她的決斷，該斷則斷，該捨則捨，反應非常快，不像賴清德的賴皮寮到現在也不捐，賴說要捐但有捐嗎？