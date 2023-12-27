嘉義市長黃敏惠陪侯車掃3小時麥克風不斷電

國民黨2024候選人侯友宜與嘉義市長黃敏惠、“立委”候選人張秀華等人前往嘉邑代天巡府福安舘參拜。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社嘉義12月27日電／中國國民黨2024候選人侯友宜27日下午與國民黨嘉義市長黃敏惠、“立委”候選人張秀華，以及“立委”曾銘宗、溫玉霞等人前往嘉邑代天巡府福安舘參拜，隨後參加嘉義律師團體後援會。侯友宜說，感謝“勇媽”黃敏惠今日陪他車隊掃街拜票，拿著麥克風一講就是3小時，鄉親都對著他們比OK，投票日前最後17天，他一定會拚到最後、拚到贏，他相信嘉義不會輸，“咱嘉義一定會贏”。



侯友宜競選辦公室發布新聞稿，嘉邑代天巡府福安舘協助新北市政府照顧弱勢近3年，侯友宜說，感謝嘉邑代天巡府福安舘的幫忙，他成立好日子大平台就是要照顧所有人。這次他參選“總統”，是因為過去疫情時間“缺口罩沒有口罩、缺快篩沒有快篩、缺疫苗沒有疫苗”，政府卻不把人民當作自家人看，執政黨反而大發“國難財”。



“不只要拚清廉政府，更要讓兩岸關係和緩”，侯友宜說，人民最恐懼的就是戰機飛來飛去，以巴50年沒有戰爭，卻一次就這樣打起來，台灣禁不起這樣的傷害。他也請3位女兒回到台灣工作，因為台灣需要年輕人站出來打拚，他的責任就是顧台灣安全。



嘉邑代天巡府福安舘主委蔡昆谷說，侯友宜說“不放棄任何一個人”，因此嘉邑代天巡府福安舘呼應侯友宜協助照顧弱勢，未來希望侯友宜高票當選。



黃敏惠表示，嘉邑代天巡府福安舘不僅照顧嘉義市，也照顧新北市，這代表力挺侯友宜，明年要讓嘉義人出“總統”，嘉義就會出頭天。