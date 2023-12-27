不推統一談判騙選票？趙：賴敢說任內廢獨？

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康昨日在新竹清大青年講座強調不推兩岸統一談判，綠營批評他騙選票。趙少康受訪時說，他講的都是事實，一點也不覺得自己在騙選票，趙反問民進黨2024候選人賴清德敢說在他任內要凍結或廢除“台獨黨綱”嗎？賴連這話都不敢講，民進黨先檢討自己再說吧。



趙少康今日下午到桃園市龍潭區參訪義美食品公司龍潭營業所，由義美總經理高志明親自接待，爭取連任的國民黨桃園市第五選區“立委”呂玉玲陪同。



趙少康說，他講的都是事實，一點也不覺得自己在騙選票，什麼時候從侯友宜或他的嘴裡聽到要統一呢？兩人從來沒有講過這樣的話，那他是否能說賴清德和民進黨現在說“台獨”不可能，也是騙選票呢？至少他敢講在他任內不會統一，但賴清德敢說在他任內要凍結或廢除“台獨黨綱”嗎？賴清德連這話都不敢講，所以民進黨先檢討自己再說吧。



趙少康表示，和平不等於統一，有利也不等於統一，不是衹有統一才有利，兩岸可以展開對話，比如說至少能恢復馬英九時代的觀光客，大陸學生也能到台灣來，這就是有利了，不是衹有統一才叫有利。



趙少康認為，他做的事都是有利的事，但是有利有很多個層面，以兩岸目前的情況，已經都八年了卻老死不相往來，這種情況之下，能夠恢復溝通與談話，他覺得就已經是很大的突破了，他覺得先回到馬英九時期，且事實上兩岸之間現在的制度也差很遠，生活方式與政治制度都差很遠，所以現在談統一根本沒有這個條件，也不可能。



趙少康強調，所以他昨天才會說在任內絕對不會也不可能談，甚至他真的覺得他這輩子搞不好都很難談，他昨天到新竹清大才會跟學生說，他們這輩子只能打好基礎，把環境打好，把和平的環境打好，把經濟的環境打好，現在要看下一代了，搞不好下一代都還不能解決，然後要到下下一代了，在歷史上30年、50年、100年，一晃就過去了，像國民黨到台灣已經70幾年了，也是一晃就70幾年了，歷史的事情要看長遠，不能太短視。

