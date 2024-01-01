陳宏欽：東莞方案與兩岸企業共生論不謀而合

東莞台協會長陳宏欽（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月1日（記者 陸文煜）東莞台協會長陳宏欽日前接受中評青年東莞訪問團一行專訪，就東莞深化兩岸創新發展合作為台商台企帶來的新機遇、兩岸企業可以如何結合做強做大等問題做出回答。陳宏欽表示，《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》給在莞台上帶來歷史上的巨大機遇，兩岸企業應加強產學研合作，扶持台資企業設立營運總部、研發總部、工程技術研究中心、工程實驗室等優先政策，促進兩岸科研機構合作在東莞設立海峽兩岸國際創新研究中心。



陳宏欽表示，國務院在9月2日批覆《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，將給在莞台商及未來到莞投資的台商帶來歷史上巨大的機遇，當前東莞以聚焦科技創新+先進製造全方位增創區域競爭新優勢，堅持培育壯大新動能，我們堅信在政府的支持及台商、台胞、台青的共同打拼與推動下，協會引領台商朝著高質量發展，讓全體會員鄉親緊跟東莞產業扶持政策，搶抓大灣區發展新機遇。我們堅信東莞台商將邁入新發展的里程碑。



陳宏欽指出，結合台商在東莞發展的經歷，兩岸企業應加強產學研合作，扶持台資企業設立營運總部、研發總部、工程技術研究中心、工程實驗室等優先政策，促進兩岸科研機構合作在東莞設立海峽兩岸國際創新研究中心。項目開展以學術性交流與廣東省重點大專院校進行科研戰略合作，企業資助項目合作，推廣鼓勵學員定期跨岸科研實習。



“‘共生論’是我多年來的想法，正好和《東莞方案》所提‘共同產業、共同市場、共同家園’的構想不謀而合，我認為非常契合台商在莞、在陸的新階段發展理念。”陳宏欽表示，過去，台商一般來莞生產後轉出口外銷，如今正值國務院同意批覆《總體方案》，可以進一步成立海峽兩岸國際創新研究中心，共同促進兩岸科研機構與企業共同進行跨領域、跨地界、跨行業的創新合作，相信可以形成強大合力。舉例而言，台灣的半導體產業是強項，大陸的產品電子化應用有廣大市場，二者應當強強聯合，台灣半導體產業可以加分，大陸也可以提升未來半導體的產業發展。

