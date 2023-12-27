賴政見會扯蔣經國陰招？蔡正元曝混淆3事

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／2024大選第二場政見會26日舉行，民進黨候選人賴清德在最後一輪猛轟藍營親共，嗆問“對得起經國先生嗎”？對此，中國國民黨前“立委”蔡正元表示，賴清德的策略是移花接木、轉移焦點，把“台獨和獨台”、“反共和反中”混淆。國民黨原想把“台獨”金孫跟“戰爭與和平”的議題掛在一起，但從輿論上看已經失去重心，非常可惜。現在勝負就在3到5個百分點之間，藍營操盤手要想想怎麼反擊。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元27日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德在政見會上會這樣說，客觀來講是策略是對的，第一是讓攻擊他“台獨”金孫的力道減弱、移開焦點，第二是混淆獨台跟“台獨”的差異，目前來看國民黨、侯友宜或柯文哲都無法反駁，第三是把反共跟反中綁在一起，建構自己論述的基礎，因此才把蔣經國提出來，所以在賴講了之後，國民黨也都沒有批評“台獨”金孫，反而在賴圈子裡面繞。



蔡正元指出，這一套的策略就是移花接木、焦點轉移，避開“台獨”金孫的問題，混淆獨台、“台獨”和反共、反中的問題。這套邏輯每天都在綠營電視台演出，只是藍營的人沒有準備、沒有破解，到今天為止沒人能有力的回應或是簡潔反擊，讓賴清德僥倖躲過“台獨”金孫的砲火攻擊。



蔡正元認為，國民黨想把“台獨”金孫跟“戰爭與和平”的議題掛在一起，但從這兩天輿論發展來看，已經散開、失去重心，很可惜。國民黨雖然在強調民進黨執政的弊端，但對很多年輕一代來說，這些弊端已經處理了，所以在意識形態的市場上，國民黨處於弱勢。可能一開始內部在做意識形態的市場論述、涉及到兩岸關係的定位，藍營沒有人深入去研究，不知道黨中央、侯辦怎麼會疏忽那麼多，照道理應該要有不分區“立委”、黨發言人、大牌學者或是侯友宜親自回應。



蔡正元表示，候選人就是聲量最大的喇叭，要迅速反擊、取得灘頭堡，現在勝負就在3到5個百分點之間，影響很大。現在不但無法凸顯賴清德“台獨”金孫和“戰爭與和平”的議題，反而陷入到賴設下的三道屏障：轉移焦點、混淆“台獨”獨台、混淆反共反中，這個局面很可惜，國民黨的操盤者要腦筋清醒一點，想想怎麼反擊。