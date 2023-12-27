侯辦：賴子弟兵林俊憲證明凱旋苑租金是低價

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／對於民進黨不斷抹黑凱旋苑租金高，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢今日表示，賴清德頭號子弟兵民進黨“立委”林俊憲今天在臉書指出，依“社會住宅包租代管租金水準區間表”試算，凱旋苑每月租金評定區間大約是新台幣16300至29300元，林俊憲為了繼續抹黑侯友宜，反而以官方數據證明凱旋苑每月1.6萬元的租金，不但符合市場行情，更是市場行情中的低價，重重打臉賴清德，也還侯友宜及其家人一個公道。



侯友宜競選辦公室今天發布新聞稿，對於林俊憲質疑，為何要等到2026才做？吳亮賢表示，目前凱旋苑簽約期限就是到2026，若未到期就解約，罔顧目前租客權益，也違反契約精神。而任美鈴公開信也指出，凱旋苑是合法繼承、合法建造、依法繳稅，同時願意用最高標準看待自身，用更大善念終結政治上的抹黑與貭疑，因此針對凱旋苑目前50幾間空屋，將捐款補貼想在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。



吳亮賢表示，補貼申請條件為18歲以上(或未滿18歲已結婚)、40歲以下青年，家庭年所得未超過133萬，且平均每人每月所得未超過56000元者，此條件也適用現有承租者，補助金額單人房每月6400元，雙人房每月7000元，若是既有租客符合補助資格，也願意來補貼。而凱旋苑待2026年6月租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。



另對於任美鈴將以包租代管方式，把凱旋苑改為青年房舍或社宅，林俊憲卻再扭曲為侯友宜可用2萬租金送件申請，再以8折轉租給業者，由政府補貼租出去。吳亮賢表示，包租代管除了有租金水準區間表，還必須由政府評核，並非任意喊價、任意出租，若林俊憲說法可行，全台各地有空房者，豈不是都可自行訂價並直接申請作為社宅？這樣豈不是全台空房都可變為社宅？若是如此，蔡英文政府的8年20萬戶社宅政策為何還會跳票？林俊憲身為“立委”，相關發言不僅連基本法治觀念都沒有，也搞不懂政府政策，素質奇差。

