中評關注：收押周典論　綠怕南部支持度鬆動

屏東縣議會議長周典論。（中評社 資料照） 中評社台中12月28日電（記者 方敬為）中國國民黨屏東縣議長周典論因為涉郭台銘大選連署行賄案遭檢調約談、收押，藍營對此質疑，民進黨政府以司法介選，要讓南部派系噤聲，削弱國民黨的力量。此舉除了讓泛藍派系產生寒蟬效應，也有約束郭台銘的效果，另一方面也顯示出，綠營開始忌憚泛藍派系在南部團結，民進黨在南部的支持度或許出現鬆動。



周典論因涉郭台銘連署行賄遭檢調約談，經偵訊，屏東地檢署認違反《選罷法》連署行賄罪涉嫌重大聲押，26日凌晨法院裁定羈押禁見。



藍營對此質疑，郭台銘先前大選連署有多起涉賄案件，檢調已經有大規模約談、搜索，甚至有些人都已經起訴了，如果周典論是相關行為人，為何之前一波毫無動靜？一直等到周去幫侯友宜造勢站台，隔天就立刻發動大規模的搜索，甚至直接收押獲准，直指民進黨政府以司法介選。



藍委王鴻薇並披露，這次帶隊搜索周典論的屏東檢察官鍾佩宇，其丈夫就是前屏東縣民政處長徐富癸手下，目前任職在民政處法治科的科長莊烈權，徐富癸本人目前也正在屏東參選“立委”，更是潘孟安的子弟兵，這樣看來，顯然是檢察官選前政治辦案，並特別拿周典論開刀。



值得注意的是，南台灣過去是民進黨的鐵票倉，如今卻對南部泛藍派系出手壓制，或意味著態勢有變，綠營在南台灣也沒辦法過於從容。幾個指標可以觀察，首先是國民黨這次大選空前團結，大選候選人侯友宜出身嘉義，本身就是南部子弟，與南台灣有淵源，加上高雄白派大老、前“立法院長”王金平出手整合，全台地方派系陸續歸隊，尤其南台灣派系要角紛紛表態支持侯康配，國民黨在南部聲勢上揚。



其次，過去被視為欠缺組織實力的台灣民眾黨柯文哲，23日在高雄舉辦造勢晚會卻湧入大批支持者，主辦單位宣稱有5萬人到場相挺，跌破眾人眼鏡，顯示出，南台灣不再是綠營的鐵板一塊。

