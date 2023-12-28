社評：2024年亞太經濟將進入調整期

中評社北京12月28日電（評論員 喬新生）2023年亞太國家經濟增長超過預期，中國、印度等主要經濟體經濟增長指標，令人欣喜。越南、印度尼西亞等新興市場經濟國家奮起直追，經濟總量持續增加。亞太地區國家仍然是世界經濟增長的發動機。



2024年，亞太地區國家經濟增長將面臨前所未有的挑戰。這一方面是因為亞太地區許多國家進入中等收入國家行列之後，面臨“中等收入陷阱”。另一方面則是因為，國際形勢發展變化，影響亞太地區國家經濟發展。



首先，印度作為經濟增長最快的國家，2023年經濟增長數據出乎人們意料。7%以上經濟增長率和股票市場價格飛速上漲吸引世界目光。不過，仔細分析印度統計數據，人們就會發現，如果按照美元計算，印度經濟增長並不像政府公布的數據那樣誇張。印度執政黨為了在選舉中贏得勝利，鼓勵本土軟件企業掛牌上市。軟件企業從事軟件服務，屬於第三產業，統計水分較大。印度執政黨制定的製造業計劃實施不如預期，印度經濟出現空心化現象。假如外部資本衝擊，印度國內政局動蕩，印度經濟很可能會“硬著陸”。



這不是危言聳聽。印度政府採取的策略是，向國際金融機構申請貸款，加大基礎設施建設投資力度。對外招商引資，加快製造業發展步伐。可是，印度不斷變化的法律和糟糕的行政效率，讓許多投資者望而卻步。如果不能解決印度政府效率低下的問題，大幅度減少企業的社會成本，印度製造業發展計劃很可能會半途而廢。儘管美國等一些西方國家出於地緣政治考慮，拼命鼓吹印度，幫助印度吸引投資，但是，世界銀行發布的全球營商環境報告，仍然把印度視為全球最難做生意的國家之一。



其次，日本經濟曇花一現，經濟增長潛力有限。近些年來，日本政府實施寬鬆的貨幣政策，吸引美國投資。日本政府加大財政支持力度，希望重新振興電子工業。但是，從目前的情況來看，日本主要市場主體早已被美國控制。日本已經變成現代殖民地。假如美國經濟持續增長，日本經濟可能會保持1%到2%的經濟增長速度。如果美國出現經濟危機，日本經濟將持續低迷。雖然日本企業擁有大量知識產權，在半導體產品主要零部件的原材料製造方面仍然保持較大的優勢，但是從整體來看，日本經濟疲軟將會持續相當長的時間。

