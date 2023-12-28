孫智麗：民眾黨搶綠的票難　搶藍的票較易

用無黨參選的“立委”候選人、台灣經濟研究社長孫智麗接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月28日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，曾為2020台灣民眾黨不分區“立委”候選人、現以無黨籍選“立委”的台灣經濟研究社長孫智麗接受中評社專訪表示，民眾黨在與中國國民黨合作破局後，雖在一些坊間的民調下降，但卻仍可在各地號召萬人造勢，民眾黨搶綠的票難，搶藍的票較易，藍白競爭的是同票源，民進黨恐占多數。



孫智麗，英國劍橋大學管理學院博士、台灣大學經濟學研究所碩士，歷任台灣經濟研究院智慧財產評價服務中心主任、生物科技產業研究中心主任、研究七所長、台大生物科技研究所兼任副教授、富邦產物保險股份有限公司獨立董事、農業生技產業季刊總編輯、台灣仿生科技發展協會理事長等。曾是2020民眾黨不分區“立委”候選人第11名，現仍有民眾黨籍，以無黨籍參選台北市第五選區（萬華、北中正）“立委”候選人。



孫智麗表示，藍白合破局後，民眾黨在一些媒體民調數據上，的雖有點下滑，但民眾黨先後在台南、桃園、高雄等地造勢，卻有可動員上萬名支持者的實力，靠的是一群支持民眾黨的年輕人，國民黨雖也很努力爭取青年票，但與民眾黨相比還是很難。



孫智麗說，2020大選，年輕人是都投給民進黨蔡英文，2024蔡英文的一些年輕票並沒有轉嫁到賴清德這，當然賴清德找來副手蕭美琴，有增加點年輕票，不過民眾黨柯文哲這邊還是很多。



孫智麗指出，台灣想維持民主自由，大多數都不希望戰爭，仍有人對大選處觀望狀態，民眾黨還是有機會將民調支持度拉回到20至25%，可是在非綠沒整合下，民進黨仍占多數，支持度在35至40%間，至於國民黨，則是有很多支持者非常不高興藍白合破局。



孫智麗強調，由於賴蕭配對大陸有對抗形象，很多人都擔心兩岸發生戰爭風險，害怕戰爭的人不會挺賴蕭配，最後就看這些票是投藍多、還是投白？國民黨內部也有些問題，所以有些支持者是有跑到民眾黨這，藍白是競爭同票源，而民進黨支持者本就不會流到民眾黨這，白要挖淺綠，還要更努力，但還是不如搶藍的票容易，因此柯文哲如今主攻藍的。

