韓國瑜夜襲桃園　喊調整課綱恢復中華文化

韓國瑜27日晚夜襲桃園助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜27日晚夜襲桃園輔選，他在致詞時表示，國民黨執政後一定要把課綱調整，全面恢復中華文化客家的正統，要不然將來會讓年輕人連霍去病、岳飛和李白是誰都不知道，韓也再次痛批民進黨貪污腐敗、大撈特撈，他呼籲選民，明年一定要讓台灣恢復乾淨的政治，絕對不能讓民進黨繼續執政。



韓國瑜今晚到桃園市楊梅區為國民黨第二選區“立委”候選人涂權吉站台助講，包括國民黨前“立委”廖正井與桃園市議員梁為超、凌濤、周玉琴等人都到場力挺，雖然天空下著綿綿細雨，主辦單位宣稱仍有超過5千人到場支持，活動最後，韓國瑜帶領大家高唱《客家本色》歌曲，將現場氣氛推至最高潮。



韓國瑜致詞時表示，他這次來幫涂權吉助選，涂要求他一定要唱《客家本色》歌曲，他知道《客家本色》歌曲共有113個字，早就背得滾瓜爛熟，涂會要求他唱《客家本色》歌曲，是因為代表涂是客家血統、思想純正、認真工作、勤儉持家，涂權吉第一次參選桃園市議員就第一高票當選，連任的時候也是第一高票，涂沒有任何背景，既不是政二代，也不是富二代，認真經營地方，全力為鄉親服務。



韓國瑜指出，涂權吉推出要恢復中華文化課綱的政見讓他很感動，中華文化兩千多年來，祭祖的時候都有堂號，唐詩三百首用客家話全部可以連結起來，涂的思想非常正確，國民黨一定要把課綱調整，恢復中華文化客家的正統。



韓國瑜感嘆，他前幾天跟年輕人聊天發現，現在的年輕人竟然以為漢武帝第一大將霍去病是“賣魯肉飯的”，岳飛是“開飛機的”，如果把中華文化的根給斷掉，下一代長大遇到外國人，如果外國人告訴年輕人，中國最偉大的詩人是李白，下一代還是完全不知道，以為李白是“開美容美髮的”咧，所以應該把課綱調回客家人最重視的中華文化的傳統。

