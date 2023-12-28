陳清茂台中挺柯訂2萬張椅　指柯粉不會棄保

台灣民眾黨已將陳清茂加碼的台中造勢場，列入動員令行程中。（照片：民眾黨臉書） 中評社台北12月28日電（記者 鄭羿菲）昔日韓流五虎將之一的前高雄鳥松里長陳清茂轉向挺台灣民眾黨2024候選人柯文哲，繼23日在高雄岡山舉辦4萬人大造勢後，30日也將在台中舉辦造勢。陳清茂接受中評社訪問表示，他跟廠商訂了2萬張椅子，當晚柯也會趕來，他認為柯這幾場造勢把隱性支持者都催出來了，藍營副手候選人趙少康的“冒牌韓粉”說一出，也讓原本不想投票的韓粉非常氣憤，直接嗆聲“那就台中見”，或要投給柯。



至於柯文哲支持者會否在2024大選最後關頭棄保？陳清茂說，就他短期與柯粉相處下來，這群人第一個鮮明的特質就是討厭藍綠，且高雄造勢讓支持者看到希望，就連他都聽說地下賭盤因此封掉了，代表柯的聲勢上來，原先的預測不准，由這種造勢場合參與民眾的熱絡氣氛，就可見柯文哲支持者最後絕不會棄保，會拚到最後一秒。



陳清茂，前高雄市鳥松區鳥松里長。曾是民進黨資深黨員，2018年韓流崛起堅定挺韓的5名民間意見領袖“五虎將”，包含“貼紙哥”黃建豪、“強強滾”張銘志、“文山伯”張文山、“杏仁哥”吳育全、陳清茂。目前陳清茂、黃建豪都轉挺柯，而陳清茂的YouTube有14萬名訂閱者，在中南部擁有一定號召力。



陳清茂接受中評社訪問表示，30日台中場的造勢他跟廠商訂了2萬張椅子，因為高雄場只訂了1萬張椅子不夠，很多民眾只能站著，所以這次加碼。柯文哲在30日辯論會結束後，會趕到台中參與造勢，大概晚上7點到7點半到，結束後再趕去北港朝天宮。



陳清茂說，就他觀察高雄場的民眾，與其說拉走藍的多還是拉走綠的多，應該說是隱性的支持者被催出來，他之所以放1萬張椅子，是因為原本預估到場人數約1.5萬人，其中包括高雄地區他自己可以動員的3000人至5000人，可是當天爆場來了4萬人，且幾乎老中青三代民眾都出來挺柯，這些隱性支持者過往不會參與政治活動、造勢活動，但終於被環境氛圍給催出來了。而他在高雄造勢前就發豪語，超過3萬人就再加碼辦一場，代表連他自己都不相信會有這麼多人，但最後就是來了這麼多人。

