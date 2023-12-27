蕭美琴回花蓮輔選　車隊掃街比愛心

蕭美琴回到花蓮幫黨籍提名候選人張美慧輔選。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北12月27日電／民進黨副手候選人蕭美琴今天繼上午台東輔選“立委”候選人賴坤成後，下午也回到過去經營10年的花蓮選區，替“立委”候選人張美慧站台拉票，並陪同車隊掃街拜票。在車上還和候選人俏皮比起愛心。



台灣民眾黨副手候選人吳欣盈26日也到訪花蓮，兩陣營積極開拓東台灣選票。而國民黨花蓮“立委”傅崐萁尋求連任之外，還擔任“侯康配”後援會副總會長，走訪中南部輔選，選情相對穩定。



蕭美琴今天到花蓮首站到富里，出席富里後援會見面會，隨後前往玉里，陪同張美慧、賴坤成車隊掃街，並接續出席玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐後援會見面會，對於支持者要求簽名，蕭也來者不拒，並與支持者合照。



蕭美琴最後則前往吉安，陪同張美慧車隊掃街，並出席花蓮聯合競總見面會，鄉親致贈包粽藝品祝福，大家也一起高喊“雙美合體，花蓮再起”的勝選口號，希望讓蕭美琴進入“總統府”，把張美慧送進“立法院”。



包括：“國策顧問”盧博基、東社社長方美津、花蓮競總主委賴滄海、富里後援會會長張信興、玉里後援會會長陳文祥、瑞穗後援會會長簡德淵、光復後援會會長劉萬春、鳳林後援會會長楊火土、壽豐鄉後援會會長邱璟翼、吉安後援會會長余榮桂、新城後援會會長唐順治等眾多地方黨公職及幹部，亦分別陪同出席上列活動。

