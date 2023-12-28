夯實建設金融強國的安全基礎

中國金融體系當前的運行狀況總體處於安全區間內，但仍然存在一些內部及外部風險點，必須更好地防範化解，使金融安全得到更有效保障。 中評社北京12月28日電／近日召開的中央經濟工作會議精辟概括新時代做好經濟工作的規律性認識，其中一個重要方面就是“必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，發展和安全要動態平衡、相得益彰”。金融安全是國家安全的重要組成部分，是經濟平穩健康發展的重要基礎。維護金融安全，是關係中國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。



經濟日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、中央財經大學副校長李建軍文章表示，中央金融工作會議強調，“要加快建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險”。中央經濟工作會議在對扎實做好經濟工作作出重要部署時提出，“要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線”。金融監管的加強與金融風險的防範化解，對於維護金融安全具有重要意義。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，維護金融安全尤為重要。必須以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，堅定不移走中國特色金融發展之路。因此，釐清通過維護金融安全來推進金融強國建設的內在邏輯，兼具理論與現實意義。



維護金融安全是建設金融強國的重要保障



文章介紹，金融安全是指在經濟發展過程中，在受到國內外各方面衝擊的情況下，金融體系及有關經濟主體仍能保持平穩運行的一種狀態。金融安全不僅包含金融體系整體運行的安全，而且也包含了金融機構與金融市場等各領域的安全。金融安全不意味著沒有金融風險，而是金融風險分散或可控。與金融穩定與金融韌性等概念相比，金融安全更能體現維護國家金融主權和國家安全的內涵。在當前地緣政治衝突加劇和大國博弈加速升級的情況下，金融安全直接關係到金融主權。總的來說，維護金融安全是保證金融體系健康發展、維護國家金融主權和保持經濟平穩運行的重要基石。



在建設金融強國的過程中，金融安全可以起到重要的基礎性和保障性作用。衹有在保障金融安全的前提下，金融體系才能夠更好地服務實體經濟。若重點領域發生較大的金融風險，則必定會影響到國家金融安全，影響到整個金融體系的健康發展，進而對金融強國建設產生不利影響。金融安全是靠金融監管和金融風險的防範化解來實現的。因此，維護金融安全進而推動金融強國建設的邏輯在於：通過加強金融監管、防範化解金融風險，使金融體系能夠維持在一種安全的狀態，從而推動金融更好地服務實體經濟，推進金融高質量發展，加快建設金融強國。



中國金融體系運行狀況總體處於安全區間



文章分析，金融安全可以從金融體系各維度的運行情況與金融重點領域的突出風險點兩個方面來看。



在金融體系運行方面，主要從社會融資規模同比增速與廣義貨幣供應量同比增速來看，金融體系整體運行比較穩定，並未出現較大波動。



在金融機構運行方面，主要從商業銀行的情況來看，儘管需求不足對盈利性產生一定影響，但仍然保持了較高的流動性和安全性水平。雖然部分中小金融機構存在風險，但總體上處於安全區間。



在金融市場運行方面，主要從股票市場、債券市場和外匯市場來分析。相比於同期世界範圍內其他主要股票市場，中國股票市場總體上沒有出現劇烈的波動；違約債券的數量和金額並未出現大的變化；人民幣指數的波動幅度屬於正常範圍。總體來看，金融市場作為實體經濟的晴雨表，在國內外各類因素的影響下表現出一定程度的波動，但總體上仍處於安全區間。

