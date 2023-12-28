強化數字經濟賦能 暢通城鄉要素流動

中評社北京12月28日電／黨的二十大報告指出：“堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，暢通城鄉要素流動。”當前，中國中心城市內部普遍存在城鄉二元結構等問題，阻礙城鄉要素暢通流動，不利於城鄉融合發展，影響其綜合競爭力的提升和在全球城市體系當中的地位。隨著數字時代到來，數字經濟以數據為核心要素，通過與實體經濟深度融合，有效發揮乘數倍增效應，成為推動城鄉融合發展、暢通城鄉要素流動的重要驅動力。順應數字化、網絡化、智能化的發展浪潮，要牢牢把握全球城市發展趨勢要求，從制度、空間、渠道、產業等多個維度發力，充分發揮數字經濟在暢通城鄉要素雙向流動中的重要功能，以數字經濟深化中心城市經濟縱深。



進一步細化頂層設計，完善暢通城鄉要素流動機制



南方日報發表廣州市社會科學院區域發展研究所，廣州城市戰略研究院助理研究員劉岳平、廣州市社會科學院區域發展研究所，廣州城市戰略研究院研究員巫細波文章提出，持續優化現有暢通城鄉要素流動政策，完善數字經濟在暢通人才、資金、技術等要素流動的頂層設計，發揮制度穩定數字經濟暢通城鄉要素流動預期的保障作用。



一是提升數字經濟在暢通城鄉要素流動中的作用和地位。進一步明確人工智能、大數據、5G、雲計算、雲平台、數字平台等數字經濟領域在暢通城鄉要素流動中的作用地位以及收入分配原則，提高市場主體應用數字技術和數字經濟新業態暢通城鄉要素的積極性。



二是制定數字經濟暢通城鄉要素流動實施方案或行動計劃，進一步明確數字經濟暢通城鄉要素流動內容、方向和具體要求。特別是不同中心城市要突出自身特色，因地制宜明確數字技術和數字平台在暢通城鄉要素流動中的基本原則、路徑方式、實施主體和保障措施。



三是進一步加強應用研究，攻破數字經濟暢通城鄉要素流動的堵點難點。支持科研機構和企業加強創新研究，增強數字技術和數字平台暢通城鄉要素流動的支撐作用。對有助於破解數字經濟在暢通城鄉要素流動的應用研究，政府可以考慮在資金、專利轉換、市場拓展等方面給予更多支持。



打造城鄉融合數字示範區，破除城鄉要素暢通流動空間阻礙



文章指出，依托智慧社區、數字鄉村建設，選取中心城市特色社區和特色鄉村開展城鄉融合數字示範區建設，推動城鄉數字化基礎設施融合，總結經驗加強示範，形成以點帶面的發展新格局，推動城鄉要素市場一體化發展，發揮中心城市更大範圍的輻射作用和更強的帶動能力。



一是一體化推進示範區數字化基礎設施建設。統籌推進城鄉5G、數據中心、雲計算、人工智能、物聯網、區塊鏈等新型數字基礎設施建設，促進城鄉網絡資源庫建設和數字資源共建共享。統籌推動城鄉交通、水電、教育、醫療等領域的數字化轉型升級，加快實現城鄉各類基礎設施的數字化、智能化融合。



二是全力支持示範區利用數字技術賦能一、二、三產業融合發展。打造農業全產業鏈數字化平台，探索人工智能、大數據、5G等數字技術在各類產業行業融合發展中的應用，實現農產品種植、生產加工、科技研發、銷售、運營等環節的全面數字化、智能化，提高農業生產率，助力現代化農業高質量發展。



三是創新示範區數字金融服務模式。大力發展數字金融，支持金融機構利用數字技術開展金融服務創新，建立基於人工智能大模型和數字人民幣的農業產業鏈融資模式，拓寬農村融資渠道。鼓勵金融機構在農村開展保單質押貸款、訂單質押貸款和土地經營權、林權、農機具、畜禽活體貸款等業務，擴大農村融資規模。

