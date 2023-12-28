韓家軍王淺秋：韓國瑜已盡力在呼喚韓粉回歸

王淺秋接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）對於部分韓粉是否可能轉頭台灣民眾黨2024 候選人柯文哲的問題，中國國民黨前高雄市長韓國瑜核心幕僚、前高雄市新聞局長王淺秋向中評社表示，基本上韓國瑜已經盡他的力量呼喊韓粉歸隊，在一個認同的基礎上，最後有沒有機會把所有韓粉呼喚回來，需要再觀察，但沒有辦法用情緒勒索或強迫方式。



王淺秋說，最不應該的就是用惡意的分化手法，去讓支持者產生互相的仇恨，或者惡意扭曲別人的談話，韓粉心目中有希望支持的人都尊重，但當然韓國瑜也會盡他的努力，呼籲大家，凝聚支持他自己的政黨也就是國民黨。



王淺秋，政治大學EMBA文化創意科技與資通創新組碩士，無黨籍，資深媒體人，歷任新聞台記者、主播、主持人、台北市政府發言人室主任研究員、台北101經理、韓國瑜競選高雄市長、2020大選發言人、高雄市新聞局長、高雄市政府市政顧問等。



柯文哲上周六在由昔日韓流五虎將的陳清茂幫忙在高雄舉辦“三粉大造勢”，五虎將之一的“貼紙哥”黃建豪也上台力挺柯，號稱現場4萬人相挺、線上同步收看最高6.5萬人。而同一時間韓國瑜出現台北凱道的侯康配大造勢上，聲嘶力竭呼籲支持國民黨和侯康配。真假韓粉的議題引發討論。



王淺秋27日晚上出席國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯的戶外開講活動，在會後接受中評社訪問時對此表示，選民當然是自主的，韓粉中當然有各種不同族群，只是和柯文哲的支持者重叠性有多高，可以再觀察，但基本上韓國瑜已盡力在呼喊支持者歸隊支持國民黨和侯康配。

