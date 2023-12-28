中評關注：大綠小綠漸行漸遠　時力恐泡沫化

賴清德日前幫黃捷助選，黃捷過去就是時代力量。（取自賴清德臉書） 中評社台北12月28日電（記者 黃筱筠）明年大選也需要投“立委”票，“立委”選票除了區域“立委”，也包括政黨票再依照比例分配不分區“立委”席次。本屆“立委”席次除了民進黨、國民黨，還有台灣民眾黨與時代力量等小黨。但下次“立委”選舉，依照政黨民調來看，外界普遍預估只會剩下國民黨、民進黨與民眾黨，過去被稱為小綠的“時代力量”恐怕已經沒有席次分配，面臨泡沫化。



目前“立法院”“立委”席次為113席，分為34席不分區“立委”、73席區域“立委”、6席原住民“立委”。本屆時代力量有3席、民眾黨有5席，都是不分區“立委”。明年“立委”選舉總共有16個政黨登記參選，必須要得票率過5%才能依照比例，參與不分區席次分配，若過票率達3%以上的政黨，可獲得每年每票50元的政黨補助金。這也是除了“立委”席次以外，許多小黨希望有機會拿下政黨補助款維持政黨運作。



這次政黨票中，被認為是偏綠色彩政黨有時代力量與台灣基進黨，但時代力量目前已不像過去被視為“小綠”，問政方向對藍綠政黨，甚至民眾黨都是批評的角度。時代力量27日就揭露“賴蕭配及蔡易餘‘立委’海區農漁民聯合競選後援會”設在捲入職棒簽賭、嘉義縣議員“雨刷”蔡政宜服務處現址。



時代力量組成來自於2014年太陽花運動發生之後，當時被視為民進黨友好政黨，過去民進黨也曾經讓支持者“配票”支持時代力量。但民進黨在這幾年已經陸續“招手”太陽花學運成員，例如“立委”林昶佐、賴品妤、“立委”候選人吳沛憶、市議員“立委”候選人苗博雅、“立委”候選人吳崢、“立委”候選人曾柏瑜、曾玟學、黃捷等人，以及民進黨前副秘書長林飛帆等都已紛紛加入民進黨，或是在這次選舉獲得民進黨支持。



若目前政黨支持度民調來看，時代力量在明年“立委”選舉，恐怕過不了分配席次的投票率5%門檻，面臨泡沫化，很可能走入過去的台聯黨發展模式。台聯這次也有參與政黨票選舉，但仍希望不大，甚至可能連補助的3%都難有機會拿到。

