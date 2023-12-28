韓國瑜偕市府老搭檔李四川　雨中挺徐巧芯

韓國瑜和老搭檔李四川一起力挺徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”排名首位、前高雄市長韓國瑜27日晚馬不停蹄到各地方黨籍“立委”選將站台，其中，在台北市特別和過去高雄市府老搭檔、現任台北市副市長李四川同台，加上當時韓市府的新聞局長王淺秋，一起在大雨中力挺北市“立委”候選人徐巧芯，也讓現場支持者重溫三年多前的韓國瑜還是高雄市長，帶領市府官員替人民服務的畫面。



徐巧芯27日晚間，在台北市信義區的景勤一號公園舉行“爭氣！巧芯號-最終場！”戶外開講，邀請國民黨2024副手候選人趙少康、韓國瑜以及李四川等人接連助講，在大雨中仍吸引上百名支持者到場相挺，現場氣氛熱絡。



韓國瑜在助講時則直言，民意代表如果裝好人，或是不願意得罪人，就應該當好人好事代表，但徐巧芯看到不公不義的事情，都是勇於揭發，“這麼瘦小的身軀，卻有無畏的勇氣。”他強調，很多民代都選擇當啞巴，只講些不痛不癢的，徐巧芯則是選擇當超級大喇叭，也因此民進黨想第一消滅的對象就是徐巧芯。



李四川則直言，徐巧芯是他第一個在台北幫忙站台輔選的“立委”候選人，他也誇讚徐巧芯，除了在議會質詢的議題讓人敬佩外，也是國民黨內年輕候選人中，對議題掌握相當好且辯才無礙，比他這個拿鐵鎚的好太多了。