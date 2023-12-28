小警察遇到上海富家女　趙少康曝侯友宜秘辛

趙少康爆料侯友宜的戀愛故事，引來現場一片笑聲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康27晚上出席黨籍台北市“立委”選將徐巧芯的戶外開講活動，大爆2024候選人侯友宜的愛情故事，由於27日早上侯太才發出公開信，宣布要將家族擁有的陽明山“凱旋苑”出租公寓改為青年房舍出租或社會住宅，讓趙少康大讚侯太“實在是女中豪傑！”



趙少康表示，他很佩服侯友宜的太太任美鈴，人家第一次約女朋友都是男生請客，侯友宜第一次跟任美鈴約會，卻是任請客，因為當時侯友宜還是小警官，住在派出所，所以任堅持要請。任是上海人、家裡環境不錯，兩人交往後，任就直接要侯來住她家的房子，“侯友宜就住她家去了！然後就結婚了！”引來現場一片笑聲。



根據資深記者張芳榮撰寫的《勇者無懼》與相關報導，侯友宜妻子任美鈴的父親任阿德，是個上海幫商人，來台後就在陽明山投資房地產和土地事業，1980年病逝後，任美鈴和兩位姐姐承繼了家產。任父生前就逐漸將事業交給三女兒任美鈴經營。



徐巧芯27日晚間，在台北市信義區的景勤一號公園舉行“爭氣！巧芯號－最終場！”戶外開講，邀請國民黨2024副手候選人趙少康、韓國瑜以及李四川等人接連助講，在大雨中仍吸引上百名支持者到場支持，現場氣氛熱絡。



趙少康上台時特別提了侯友宜的妻子任美鈴，強調侯友宜太太是很厲害的喔！你們聽過侯友宜的戀愛故事沒有？現場說沒有，讓趙開始大爆料。



趙少康先摟一旁韓國瑜的肩膀說，“我們第一次約女朋友，都是我們請客嘛？侯友宜第一次約會，是他太太請客！”因為任美鈴是上海人，家裡環境很不錯，當時任美鈴看侯友宜的薪水並不優渥，約會時直接霸氣說她要請客。

