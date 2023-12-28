中評關注：趙少康搶攻年輕選票策略奏效

趙少康26日在新竹市舉辦最後一場學生座談會。（中評社 資料照） 中評社新竹12月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康26日剛結束5場學生座談會，原本在6日就已發出通知拔得頭籌的新竹清華大學，卻因找場地不斷受阻，導致座談會從11日延至26日，成為趙少康學生座談會的最後一場，讓主辦的學生忍不住在開場時花了7分鐘訴說委屈，但也或許因此讓學生發問更加踴躍，趙少康也有問必答、直球對決，學生普遍都覺得趙少康帶種且誠意十足，看來趙少康搶攻年輕選票的策略已經奏效。



趙少康的第一場學生座談會是從9日在台中一中開始，緊接著是13日的政治大學、18日的台灣大學、19日的亞洲大學，到26日的新竹清華大學，每場座談會學生雖然都僅約100到200人，但趙少康卻把握機會積極與年輕學子溝通，議題從外交、兩岸、政策論述到時事，來者不拒，甚至面對較有挑戰性的提問也是有問必答，經常與學生擦出火花，畫面透過媒體和網路直播，更是讓許多年輕人都看到趙少康帶種的一面。



其實學生在意的並不是趙少康的回答有多好，而是趙少康敢勇於面對學生的挑戰，即問即答，毫不閃躲的作風，這在藍綠白3組6個候選人中，衹有台灣民眾黨主席柯文哲可以相匹敵，而或許這也正是趙少康瞄準民眾黨較受年輕族群喜愛的特性，直搗黃龍積極搶攻年輕選票的選戰策略。



回顧趙少康5場學生座談會，可說是一波三則，趙在11月24日登記成為國民黨2024副手候選人後，新竹清大國際關係自主學習小組就搶先在12月6日發出邀請通知，表示已邀請到趙少康在11日舉辦座談會，也邀請到民進黨2024副手候選人蕭美琴在25日舉辦座談會，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈則因當時人在杜拜，無法確認安排座談會時間。



但就在學生發出邀請通知的2天後8日，卻又緊急發出通知表示原本安排的座談會場地新竹科學園區尼尼生活館大禮堂，因“場地有狀況”，改地點至陽明交大光復校區的電資學院國際會議廳舉辦，沒想到才隔一天的9日，又發出通知表示“無奈再次受場地方施壓，另尋場地未果”，被迫將趙少康的座談會改期至26日至校外辦理。

