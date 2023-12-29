曹小衡：部分中止ECFA關稅減讓意義重大

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡（中評社資料圖） 中評社北京12月29日電（記者 李子寧）近日，國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（即ECFA）部分產品的關稅減讓。就此，南開大學台灣研究所所長曹小衡在接受中評社記者採訪時表示，商務部依據世貿組織最惠、非歧視原則和大陸有關規定，就台當局對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，並部分中止ECFA關稅減讓的舉措，正當合理。他認為此次決定有利於明確和強化兩岸經貿規矩，促進兩岸在非歧視原則下公平貿易，排除政治的、人為的干擾，打造一個在WTO和兩岸有關協議規範下正常往來的兩岸經貿關係。



曹小衡說，相關部門採用“中止”而非“終止”來對此次決定進行表述可以說相當精確。法律意義上“中止”的意思是暫停程序，而“終止”的意思完全停止不再恢復。換言之，此次“部分中止”意味著在某種特定條件下，可以通過恢復兩岸協商談判，來重新執行相關的關稅優惠。



曹小衡表示，此次部分產品的關稅減讓被中止，責任完全在於民進黨當局。自2016年民進黨上台後，兩岸經濟的正常合作受到來自島內執政當局的干擾：一是民進黨當局隨美國而起舞，對大陸在貿易、科技方面的打壓，給正常的兩岸經貿關係蒙上了陰影；二是民進黨政府執政以來，祭出“新南向”政策、“反滲透法”等手段，將兩岸經濟交往政治化，對推動兩岸往來的各界人士進行嚇阻和懲治等，試圖使兩岸經濟“脫鈎”。民進黨這一系列“倚美謀獨”、損害兩岸經貿關係的操作嚴重干擾兩岸經貿往來，破壞了WTO貿易準則，是民進黨當局試圖在經濟層面切割兩岸經貿聯繫，示好美國、“強化”美台的“盟友”關係的倒行逆施之舉。他認為大陸方面“部分中止ECFA”舉措對改善兩岸經貿關係的制度環境，規範、導正和深化兩岸經貿合作意義重大。

