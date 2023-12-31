中評觀察：《開羅宣言》歷史地位不容挑戰

紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會日前在上海舉行（中評社資料圖） 中評社北京12月31日電（記者 李子寧）今年12月1日是《開羅宣言》發表八十周年，在當前國際形勢風雲變幻，台海形勢複雜嚴峻的背景下，回顧這一重要的歷史性文件，對於進一步深刻認識兩岸同屬“一個中國”、駁斥所謂“台灣地位未定論”具有重要意義。



1895年中日甲午戰爭後，台灣及其附屬島嶼、澎湖等中國領土被迫割讓給日本，淪為日本殖民地，在接下來的時間裡，日本擴張侵略的野心不斷增強。1941年12月，在日本發動全面侵華戰爭四年多後，國民政府發布對日宣戰布告，中日過去簽訂的一系列不平等條約也隨之被宣布全部無效，這也就為台灣回歸中國作最初的鋪墊。1943年12月1日，中美英三國分別刊發早些時候三國領導人在開羅達成的對日德法西斯作戰共識的《開羅會議公報》，《公報》中規定了日本所掠奪的中國土地需盡數歸還中國政府，這一公報則為台灣回歸奠定了法律的基礎。1945年7月《開羅會議公報》被命名為《開羅宣言》，同年10月台灣光復，至此，中國正式重新恢復對台灣行使主權。



1949年後，兩岸進入分治狀態，美國杜魯門政府趁機調整對台灣政策，並主導起草《舊金山和約》，試圖推翻美國在《開羅宣言》所作出承諾。《舊金山和約》中只規定了台灣、澎湖等島嶼的主權不屬於日本，並沒有明文規定相關島嶼的主權屬於中國，因此時任總理周恩來代表中華人民共和國政府發表聲明拒絕承認《舊金山和約》，並堅持無論從歷史、事實，還是在行政管轄、國際法基本準則上，台灣都是中國領土不可分割的一部分。

