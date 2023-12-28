先行先試擴大制度型開放

中評社北京12月28日電／近期，國務院印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國(上海)自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》，要求上海以自貿試驗區為先行先試平台率先打造國家制度型開放示範區，我國制度型開放又邁出重要一步。



日前召開的中央經濟工作會議明確，要“擴大高水平對外開放”，尤其是“對標國際高標準經貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境”。由推動商品和要素流動型開放向制度型開放轉變，標誌著我國開放內容和開放實踐的新方向。穩步擴大制度型開放，對於暢通國內國際雙循環、支撐經濟高質量發展都具有重要作用。



這是適應國際經貿規則變化的客觀要求。近年來，全球貿易服務化發展、數字經貿規則重構和全球價值鏈深度重塑給當下的高水平開放提出新命題。目前，中國正申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)和《數字經濟夥伴關係協定》(DEPA)等自由貿易協定。全面對接國際高標準經貿規則，將為深度融入全球經濟體系探索新途徑，為塑造國際競爭新優勢積累新經驗。



這是推動高質量發展的重要抓手。制度型開放路徑的合理性、及時性和有效性，直接關乎經營主體交易成本，影響高質量發展成色。穩步擴大制度型開放，能夠提高資源跨境配置效率，在更高層次上參與國際分工，對於釋放我國經濟發展的巨大潛力具有重要意義。



這是擴大高水平對外開放的必然選擇。經過45年的改革開放，中國已成長為國際貿易中的重要力量。邁入新發展階段，我們由過去依靠低成本要素集聚向配置高端要素轉變，由以製造業和貨物貿易開放為主向服務業和服務貿易開放為主轉變。在逆全球化特別是多邊體系受阻的背景下，穩步擴大制度型開放彰顯了我國的開放決心，成為推動高水平開放的核心任務。



當前，我國制度型開放仍存在一些問題，比如資源跨境配置效率不夠高、營商環境建設待提升、服務業開放步伐需加快等。瞄准相關制約因素，必須主動對標國際，擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的步伐。



營造開放型營商環境，強化制度型開放實踐支撐。健全和完善國內市場體系，加快構建全國統一大市場。通過建設高標準國內市場體系，糾正要素市場上的種種制約和扭曲，為各類企業創造平等的競爭環境，提升資源配置效率。依托我國超大規模市場優勢，通過更深層次改革，增強國內大循環的內生動力和可靠性，形成制度型開放良性循環。



聚焦自貿試驗區“試驗田”功能，提升制度型開放供給水平。發達國家主導下的國際經貿規則呈現出高標準、高排他性、碎片化的趨勢，對此，要發揮我國22個自貿試驗區的平台和載體作用，對接高水平國際經貿制度體系，開展更高水平的開放壓力測試。借助自貿區，探索制度型開放的新路徑、新模式，把握好開放和安全的關係，在創設全球新技術和新經濟領域規則的過程中爭取主動權，為世界提供制度型開放的“中國方案”。



構建多層次合作渠道，形成全方位國際合作機制。深度參與全球產業分工和合作，打造國際經貿合作新空間。積極融入世界經濟體系，為我國參與國際經貿規則制定積累有利條件。加強與“一帶一路”國家的制度和規則對接，釋放制度型開放紅利。充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，借助高水平開放與高質量發展的相互促進，實現國際市場與國內市場融合發展。



來源：經濟日報 作者：王素雲 劉一然



