中評社北京12月28日電／中央經濟工作會議強調，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。當前，我國經濟正處於爬坡過坎的關鍵時期，既要有效防範應對重點領域潛在風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線，也要堅定不移走好中國式現代化發展之路，不能停、不能緩，形成更強有力的前進動能，增強經濟競爭力、發展力、持續力。



當前，經濟金融領域仍然存在一些風險隱患，矛盾和問題深度關聯、相互交織，影響不容忽視。必須高度重視金融風險的傳染性、隱蔽性和破壞性，增強憂患意識，以“時時放心不下”的責任感做好風險防控工作。與此同時，一些地方和部門對統籌風險化解和穩定發展的認識不深刻，方法不對頭，造成政策執行上的不配套、不到位，甚至出現一味強調防風險而不作為的“躺平”現象。



風險化解和穩定發展是辯證關係。風險化解是為了高質量發展，高質量發展才能從根本上防範風險。防範化解重大風險需要充足的資源，而發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。既不能因噎廢食，為了化解風險而停下發展的腳步，錯失發展良機；也不能只顧往前衝不看腳下路，對一些風險的關聯性認識不深，造成“小病不治成大病，漏眼不塞大堤崩”的後果。要動態把握穩定發展與防範風險的有效平衡，確保防風險的同時，以進促穩，持續鞏固經濟恢復向好勢頭。要用發展的眼光研判風險，用改革的手段化解風險，在發展中防範化解風險。



統籌風險化解和穩定發展，要把握好權與責的關係。防範化解風險既是攻堅戰，也是持久戰。要牢固樹立正確政績觀、業績觀和風險觀；健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任機制；壓實監管責任，加強中央與地方監管協同，強化“對監管的監管”。



統籌風險化解和穩定發展，要把握好快和穩的關係。該穩的要穩住，金融政策要穩健、金融監管要穩慎、風險處置要穩妥、市場預期要穩定、金融運行要平穩。但穩不是不作為，該進的要進取，在防風險的前提下謀進，把各項改革發展任務部署落實到位。



統籌風險化解和穩定發展，要把握好長遠與短期、整體與局部的關係。既要強化重點領域、重點行業、關鍵環節、關鍵崗位的風險管控，持續完善金融風險監測、識別、預警、處置體制機制，做好風險源頭管控，抓早抓小治未病；又要在調整政策和推動改革時，把握好時度效，分出輕重緩急，先立後破，在多重目標中尋求動態平衡，避免因一些政策調整過快而影響預期，防止不同領域政策“擠碰頭”造成“合成謬誤”，以及將長期目標短期化、系統目標碎片化，將持久戰打成突擊戰而造成“分解謬誤”。要切實增強預判風險的本領，提高防範化解風險的水平。



統籌風險化解和穩定發展，要作為系統性工程來抓，既用好“政府之手”，也用好“市場之手”。要進一步壓降存量風險，有效防住增量風險，更加注重做好跨周期和逆周期調節，更好統籌發展和安全，守住新發展格局的安全底線，確保“中國號”巨輪在新時代的航程上行穩致遠。



來源：經濟日報 作者：金觀平



