遊戲產業的長遠健康發展應兼具國際視野

中評社北京12月28日電／2023年，我國遊戲市場收入首次突破3000億人民幣，用戶規模達6.68億人，均創歷史新高。我國自研遊戲海外實際銷售收入達163.66億美元，連續4年超過千億人民幣的歷史門檻。而在遊戲文化基礎之上發展起來的電子競技，不僅作為正式比賽項目在2023年杭州第19屆亞運會上大放異彩，其走進奧運會也有了越來越清晰的時間表。



無論是基於我國文化產業的整體發展格局，還是鳥瞰全球文化傳播版圖，遊戲、電子競技正與直播、短視頻一道，在當代世界通俗流行文化舞台上發揮著越來越重要的作用。從主機遊戲到電腦端遊戲再到手機遊戲，遊戲正成為一代又一代全球青少年共同文化經驗的重要一部分，不同膚色、民族和國家的青少年通過遊戲找到文化共識，風靡全球的主流遊戲很多時候也是全球青少年共同文化語言的一大公約數。



由於自身有別於傳統影視的獨特媒介特性，任何一款遊戲，若想實現商業上的大規模盈利，完成傳播上的廣泛跨圈，都必須在遊戲的玩法設定以及遊戲美術風格上盡可能尋求最大的文化共識。例如，日本主機遊戲《塞爾達傳說：曠野之息》遊戲中的龍的形象，既在形象上創造了接近我國沒有具象翅膀的龍的形象，又配置了明確中國風的遊戲音樂。同樣，我國手機遊戲《原神》之所以能夠風靡全球，就在於其呈現出了豐富的文化多樣性，不僅保持著起步階段的二次元特徵，還不斷吸收、消化和傳達世界其他文明的精華特質，如遊戲中須彌地區的原型就部分參考了阿拉伯文明。



可見，衹有在最大多數的人群和圈層間，堅持和尊重文化多樣性，尋求廣泛的文化共鳴、文化認同，進而獲得海量玩家的日常參與，一款遊戲才能取得真正意義上的商業和口碑上的成功。這正是遊戲、電子競技等能夠具有巨大的全球文化勢能的底層邏輯，任何遊戲若想叫好又叫座，就必須遵守這一客觀規律。不僅如此，更為複雜的是，在當下移動互聯網時代，作為高維媒介的遊戲，其全產業鏈條不僅會直接影響、輻射傳統的影視等上下游產業，很多時候甚至是全球金融市場的“壓艙石”。從臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌，到微軟、特斯拉、英偉達等，遊戲產業鏈所涉及的人工智能、雲計算、全球實時傳輸網絡、數據存儲、遊戲引擎、虛擬現實和增強現實等硬件、軟件產業鏈條，不僅是北美金融市場估值的“壓艙石”，也在當今世界的金融秩序中發揮著舉足輕重的作用。作為跨國資本最新形態的平台型資本，也正一再通過對遊戲產業鏈條的不斷梳理，來分配、再分配全球財富。在新時代，發展包括遊戲、電子競技和直播、短視頻等在內的移動互聯網時代文娛產業，必須具有全球金融視野，必須具備金融安全意識。

