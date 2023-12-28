加快粵港澳大灣區高教集群發展

中評社北京12月28日電／粵港澳大灣區建設是中國式現代化廣東實踐扎實推進的重要引擎之一。在粵港澳大灣區建設中，高等教育集群發展被普遍認為是推動經濟發展的強大支撐、核心要素和關鍵戰略。如何推動粵港澳大灣區高等教育集群發展不斷取得新突破，強勁助力粵港澳大灣區經濟騰飛，為“再造一個新廣東”作出新貢獻，是個重大命題。



“再造一個新廣東”的灣區之重和高教之重



黨的二十大報告首次將“實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐”作為一個單獨部分，明確提出教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開辟發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢，對堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動和加快建設教育強國、科技強國、人才強國進行整體謀劃，並將“建成教育強國、科技強國、人才強國”納入2035年我國發展的總體目標。高等教育是科技第一生產力、人才第一資源、創新第一動力“三位一體”的重要結合點，是助力國家綜合實力提升最有效、最急需的切入點和“本職擔當”。以“供求”關係言之，高等教育就是為實施國家發展戰略的“重大之需”貢獻“最優所能”。尤其是，今年9月習近平總書記在黑龍江考察時明確提出“整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力”，這是推進高質量發展、實現中國式現代化的迫切要求。高等教育的使命擔當，於此更加凸顯，共識思辨在於：新質生產力的主要內容是高新科學技術、高素質勞動力和高品質生產資料。其中，高新科學技術主要靠自主研發創新，高素質勞動力需要通過發展高水平的教育來培養，高品質生產資料衹有依靠高素質的勞動力運用高新技術才能生產出來，這也需要發展教育和自主創新才能做到。所以，形成和發展新質生產力，只能主要依靠自主創新和發展現代教育，而且首先是加快發展教育事業，因為自主創新必然依賴高素質的人才，而高素質人才又依靠教育來培養。



今年6月召開的廣東省委十三屆三次全會，提出奮力實現“十大新突破”“再造一個新廣東”的戰略目標，位居前三的“新突破”，是“縱深推進新階段粵港澳大灣區建設，在牽引全面深化改革開放上取得新突破；始終堅持實體經濟為本、製造業當家，在建設更具國際競爭力的現代化產業體系上取得新突破；一體推進教育強省、科技創新強省、人才強省建設，在實現高水平科技自立自強上取得新突破。”這些“新突破”，顯然是被賦予了作為“再造一個新廣東”“動力源”的領先地位。實現這些“新突破”，就是為了“加快形成、發展新質生產力”這個關鍵預期，而實現“新突破”最有力的支撐和保障，在於高等教育的高質量發展。特別是，粵港澳大灣區建設作為“動力源的核心引擎”，“科創灣區”的“高精之需”，尤賴高等教育的“高質之能”。

