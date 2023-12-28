密歇根州最高法院駁回特朗普不具初選資格上訴

中評社香港12月28日電／美國密歇根州最高法院27日裁定駁回有關美國前總統特朗普在密歇根州不具備2024年美國總統選舉黨內初選資格的上訴。



據美國媒體報導，密歇根州最高法院當天發布簡短裁決說，法官們“不認為該上訴提出的問題應由本法院審查”。這一裁定維持了密歇根州兩個下級法院此前的裁決結果。



特朗普在密歇根州最高法院裁決發布後發表聲明說，密歇根州最高法院挫敗了民主黨人將其從2024年總統選舉選票上除名的企圖。而原告律師、密歇根州民主黨前主席馬克·布魯爾說，如果特朗普贏得共和黨總統候選人提名，他的客戶將重新審視這個案子。



據報導，密歇根州一個自由監察組織以特朗普曾試圖推翻2020年總統選舉結果、且在2021年1月“國會山騷亂”事件中存在不當行為為由，根據美國憲法第十四修正案第三款提起訴訟，要求取消特朗普在密歇根州2024年美國總統選舉黨內初選資格。



新華社報導，美國多州都曾出現利用這一條款挑戰特朗普2024年總統競選資格的情況，多數州裁定駁回。但科羅拉多州最高法院12月19日裁決特朗普在該州不具備明年總統選舉黨內初選資格，是首個支持控方的案例。



美國憲法第十四修正案第三款規定，凡宣誓維護美國憲法的聯邦、州和地方官員，如介入“暴動或叛亂”，不得從事公職。這一法律條款在美國南北戰爭後出台，原本是針對南方邦聯方面，旨在阻止那些曾效力於南方邦聯的人員戰後參選聯邦政府公職。這一條款在美國歷史上極少被實際應用。