連戰公開信籲支持侯康　讓兩岸重回和平道路

連戰發表公開信，呼籲支持中國國民黨的侯康配。（照片：連戰辦公室提供） 中評社台北12月28日電／2024大選倒數16天，連戰28日發布一封公開信，表示衹有國民黨正副“總統”候選人侯友宜、趙少康，能讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心，安居樂業。他呼籲大家支持侯康配，共同實現政黨輪替的美好願景。



連戰公開信全文如下：



親愛的同胞們、朋友們：大家好！



“總統”大選與“立法委員”選舉已經進入倒數時刻，這是攸關台灣安危、經濟發展、子孫前途的重要選舉，我和大家同樣的關心。這些日子因為醫生囑咐要求我靜養，因此我無法像往常“全國”奔波，親身為優秀的候選人輔選吶喊，我深感遺憾。但儘管我已進入白髮蒼蒼的耄耋之年，我還是心繫台灣人民的安全與福祉，希望盡我一份微薄但堅定的力量，誠懇拜託大家務必在明年一月十三日要踴躍投票，共同完成多數主流民意要求政黨輪替的心願，讓中國國民黨提名的“總統”候選人侯友宜、“副總統”候選人趙少康及國民黨“立委”候選人順利當選，讓他們帶著最新的民意基礎，興利除弊，撥亂反正，還給“中華民國”一個清明的政治，帶給台灣一個有希望的明天。



台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但他們回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。錯誤的能源政策，讓大家嚐受停電之苦，企業界更是憂心忡忡，擔心競爭力下滑。在兩岸方面，民進黨偏執的抗中謀獨舉動，讓台海局勢緊張，讓年輕人的役期又延長，為人父母哪一個不憂心？凡此種種，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求政黨輪替、下架民進黨的聲音居高不下。



我們應該清楚地認識到兩岸和平的重要性，青年應該是在職場上奮鬥打拼，而不是為了“台獨”上戰場。兩岸最需要的是貨機與客機，帶著交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密布。因此，能讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心，安居樂業。在三組候選人中，唯有侯友宜與趙少康可以帶領“國家”走上正確的發展道路。