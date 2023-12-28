前扁辦主任：侯友宜有機會逆轉勝　靠柯棄保

前扁辦主任陳淞山分析指出，如果民眾黨候選人柯文哲棄保，民調領先的賴清德，有可能被侯友宜翻盤而被逆轉勝。（中評社 資料照） 中評社台北12月28日電／民進黨2024候選人賴清德萬里老家違建及中國國民黨候選人侯友宜“凱旋苑”爭議，雙方都作出停損止血動作。前陳水扁辦公室主任陳淞山分析指出，如果民眾黨候選人柯文哲做出棄保動作，民調支持度領先侯友宜的賴清德，還是有可能被侯友宜翻盤而被逆轉勝。



陳淞山27日在《美麗島電子報》撰文表示，繼賴清德因萬里老家違建爭議而宣示以公益信託方式成立礦工生活紀念館止血停損。侯友宜的“凱旋苑”爭議，也在妻子任美鈴發出公開信承諾，將在2026年6月和廠商租約到期後，就會整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅，作為社會各界質疑批評的危機處理因應方法。



陳淞山接著指出，從《美麗島電子報》12月20日到21日民調結果來看，問及如果投票當天覺得賴清德和侯友宜都很可能當選“總統”時，會投給誰？賴以41.6%領先侯的41.1%，雙方僅差距0.5%。再問及若投票前幾天，柯文哲公開支持侯友宜，會投誰？結果侯以40.7%領先賴的38.2%，有2.5%之多。因此，倘若柯文哲做出棄保動作，民調支持度領先侯友宜4.3%的賴清德，還是有可能被侯友宜翻盤而被逆轉勝。



陳淞山指出，侯友宜陣營趕在選前17天做出了處理凱旋苑爭議事件的危機止血操作，想要力挽狂瀾穩住選情。倘若他能夠在一週內民調聲勢止跌回升到原有雙方差距的3%到5%之間，則最後的選戰結果則難加以預料。因為選前還會有大事發生或柯文哲的可能棄保效應，雙方選情變化難測，真正的輸贏結果還是很難講的。



本次《美麗島電子報》民調範圍為全台22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：12月20日至12月21日。樣本規模為成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。