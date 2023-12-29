中評編譯：中菲南海對峙需要克制

中評社香港12月29日電（記者 樂國平編譯）近期，中國與菲律賓在南海不斷發生摩擦，關係十分緊張，引起國際關注。日本《外交官》網站於12月22日發表美國“昆西負責任治國研究所”全球南方項目主任薩朗·希多雷（Sarang Shidore）的文章，對中菲南海衝突深表擔憂，他希望雙方保持克制，同時美國作為菲律賓的後台也需要克制，絕不能因南海問題與中國發生衝突。以下是原文編譯：



儘管全世界的注意力都集中在加沙和烏克蘭的戰爭上，但東南亞菲律賓和中國之間的緊張局勢仍在加劇，兩國最近發生的海上事件是十多年來最嚴重的。



美國通過其在該地區的積極存在以及與菲律賓的條約聯盟，與這一日益惡化的爭端密切相關。除非謹慎處理，否則這種情況可能會導致全面危機，甚至是各方都不希望發生的衝突。儘管菲律賓正在對中國的行為做出反應，但美國仍與其盟友保持著高水平的討價還價能力。華盛頓有充分理由保持克制，避免局勢惡化，同時以謹慎的方式幫助菲律賓抵禦中國的入侵活動。



當小費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos，Jr.）於2022年當選菲律賓總統時，一些菲律賓人擔心他的外交政策將繼續其前任羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）領導下的對中國傾斜。這種期望的部分原因是馬科斯選擇了前總統的女兒薩拉·杜特爾特作為他的競選搭檔。



然而，隨著2023年的進展，菲律賓明顯正在轉變其方向，將重注押在與美國的聯盟上。這兩個盟國宣布，根據2014年《增強防務合作協議》，美國將有權使用另外四個軍事基地。其中三個地點位於呂宋島北部，靠近台灣。今年的“肩並肩”演習也是有史以來規模最大的一次，演習內容包括保衛巴丹群島，該群島比呂宋島北部距離台灣更近。今年早些時候，我曾寫過有關台灣和南海戰區融合以及計劃聯合巡邏的風險的文章。



中國在南海的廣泛“九段線”主張線（最近升級為“十段線”）的根源可以追溯到民國時代甚至更早。北京的主張與台灣的主張相同，都是基於所謂的歷史權利。然而，2016年海牙常設仲裁法院具有里程碑意義的菲律賓訴中國裁決裁定九段線“非法”。裁決明確指出，1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）取代任何“歷史權利”，領海內有限的手工捕魚除外。

